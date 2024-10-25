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Bugünün Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro

İstanbul serbest piyasada dolar ve avro açılış fiyatlarını açıkladı. İşte son durum.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:01
Bugünün Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul'da serbest piyasada, dolar 34,2990 liradan, avro ise 37,1810 liradan işlem görerek yeni güne giriş yaptı.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Bugün serbest piyasada döviz alım ve satım fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • Dolar: 34,2970 liradan alınıyor, 34,2990 liradan satılıyor.
  • Avro: 37,1790 liradan alınmakta, 37,1810 liradan satılmakta.

Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma

Dün dolar, 34,2370 lira, avro ise 37,1110 lira satış fiyatı ile işlem görmüştü. Yeni açılış fiyatları, önceki değerlere göre yükseliş göstermektedir.

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