Bugünün Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
İstanbul'da serbest piyasada, dolar 34,2990 liradan, avro ise 37,1810 liradan işlem görerek yeni güne giriş yaptı.
Döviz Alım-Satım Fiyatları
Bugün serbest piyasada döviz alım ve satım fiyatları şu şekilde belirlendi:
- Dolar: 34,2970 liradan alınıyor, 34,2990 liradan satılıyor.
- Avro: 37,1790 liradan alınmakta, 37,1810 liradan satılmakta.
Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma
Dün dolar, 34,2370 lira, avro ise 37,1110 lira satış fiyatı ile işlem görmüştü. Yeni açılış fiyatları, önceki değerlere göre yükseliş göstermektedir.