Buldan'da Çilek Dikimi Başladı: 1 Dekarda 1 Ton Verim Hedefi

Denizli Buldan'da 1.980 dekar alanda organik çilek dikimi sürüyor; üreticiler yüksek kesimlerde bir dekarda 1 ton verim hedefiyle tarlalarda yoğun çalışıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:56
Buldan'da Çilek Dikimi Başladı: 1 Dekarda 1 Ton Verim Hedefi

Buldan'da organik çilek dikimi başladı, üreticiler tarlada hummalı çalışıyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde yüksek kesimlerde yetişen organik çileklerin dikim çalışmaları devam ediyor. İlçede 1.980 dekar alanda üretim yapılıyor ve üreticiler bir dekarda 1 ton verim hedefiyle tarlarda hummalı bir çalışma yürütüyor.

10 mahallede yoğun üretim

Yayla Mahallesi, Kovanoluk, Süleymanlı, Kaşıkçı, Alandız, Kurudere mahalleriyle birlikte toplam 10 mahallede yetiştirilen çilekler, lezzeti ve kokusuyla ön plana çıkıyor. Üreticiler yüksek kesim tarlalarında dikim ve bakım işlerine hız verdi.

Üreticinin uyguladığı yöntemler

Buldan Yayla Mahallesi'nde çilek yetiştiriciliği yapan Gülgün Karakaya, uyguladıkları çalışmayı şöyle anlattı: "Çilek dikimine şu günlerde başladık. Toprağımızı çilek üretimine uygun hale getirdik. Hazırladığımız toprağın üzerine naylon örtüyoruz. Naylon örtülere açtığımız deliklere yetiştirdiğimiz çilek fidelerimizi dikiyoruz. Kasım ayında çektiğimiz naylonlar beş yıl dayanıklıdır. Damlama sulama yapmaktayız. Ziraat çileği ve yediveren cinsi dikiyoruz. Mart ayında çilekler çiçek açar, Haziran ayında çilekler döküme başlar. Bizde üreticiler olarak içindeki yaban otlarını temizleriz. Yetiştirmek için tüm işlemleri yapıyoruz. Allah bol bereketli ürün versin inşallah".

Çeşit ve hedefler

Buldan'da üretilen çilekler arasında ziraat çileği çeşitleri ile yediveren cinsi bulunuyor. Üreticiler, geleneksel bilgi ile modern tarım uygulamalarını birleştirerek kaliteli ve yüksek verimli ürün elde etmeyi amaçlıyor.

