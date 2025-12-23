Çayeli Bakır'da 3. Seviye Acil Durum Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

Çayeli Bakır'da 3. Seviye Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Çayeli Bakır İşletmeleri’nde 3. Seviye Acil Durum Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat, olası maden kazalarına müdahale kapasitesini, kurumlar arası koordinasyonu ve iletişim altyapısını sınadı.

Tatbikat Senaryosu ve Uygulamalar

Tatbikat kapsamında yeraltı çalışma alanında, hafif aracın üzerine göçük düşmesi sonucu katın kapanması ve telsiz ile iletişim hatlarının devre dışı kalması senaryosu canlandırıldı. Bu senaryo üzerinden acil müdahale ekiplerinin koordinasyon yetkinliği, iletişim altyapısının dayanıklılığı ile kurtarma ve tahliye süreçleri uygulamalı olarak gözlemlendi.

Hedefler ve Değerlendirme

Tatbikatın temel hedefleri arasında; Çayeli Bakır Acil Durum Kontrol Grubu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Acil Durum Merkezi arasındaki koordinasyonun sağlanması, teknolojik iletişim altyapısının test edilmesi ve Acil Durum Yönetim Ekibi (ADKG)’nin eşgüdüm kabiliyetinin geliştirilmesi yer aldı. Ayrıca AFAD, Valilik ve yerel kurumlarla ortak müdahale uyumunun ölçülmesi, kurtarma, tahliye ve tıbbi müdahale süreçlerinin değerlendirilmesi ile paydaşlara yönelik doğru ve güvenilir bilgilendirme kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Kurumlar Arası İşbirliği Kusursuz Çalıştı

Uygulamalı tatbikat boyunca kurumlar arası koordinasyonun etkin olduğu gözlemlendi. Müdahale ekiplerinin eşgüdümü ve süreç akışı saha uygulamalarıyla test edilerek başarılı bulundu.

Geniş Katılım

Tatbikata Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), AFAD, UMKE, Jandarma, JAK ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ayrıca özel sektör temsilcileri Çoruh EDAŞ, Çayeli Bakır ve Artmin Madencilik ile TTK, TKİ, Eti Maden ve MTA da tatbikatta yer aldı. Bakanlık ve MAPEG temsilcileri ise video konferans yöntemiyle sürece dahil olarak tatbikatı eş zamanlı takip etti.

Çayeli Bakır’daki bu uygulama, maden güvenliği ve acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA, KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖRÜN KATILIMIYLA ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ’NDE 3. SEVİYE ACİL DURUM TATBİKATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TATBİKATLA, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURUMLARININ OLASI MADEN KAZALARINA YÖNELİK MÜDAHALE KAPASİTESİ, KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON VE İLETİŞİM ALTYAPISI TEST EDİLDİ