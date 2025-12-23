DOLAR
Kütahya'da Öğretmenevi İnşaatını Vali Musa Işın İnceledi

Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü ile yapımı süren öğretmenevinde inceleme yaptı; konaklama, sosyal alanlar ve teknik bölümler yerinde değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:53
Kütahya'da Öğretmenevi İnşaatında Yerinde İnceleme

Vali Musa Işın ve il protokolünden saha çalışması

Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü ile birlikte yapımı devam eden öğretmenevi binasında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında Vali Işın, öğretmenevinin konaklama odaları, sosyal alanları, hizmet birimleri ve teknik bölümlerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projenin fiziki gerçekleşme oranı, kullanılan malzemeler ve planlanan teslim süreci yerinde değerlendirildi.

Vali Musa Işın, öğretmenlerin ve misafirlerin konforunu önceleyen, çağdaş ve nitelikli bir hizmet anlayışıyla öğretmenevinin tamamlanmasının önemine dikkat çekerek, çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda ve kalite standartlarından ödün verilmeden sürdürülmesini istedi.

İnceleme programı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

