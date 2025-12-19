Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plaka Sahiplerine 90 Günlük Tescil Uyarısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, trafikte 6 aydan uzun süredir yer almayan ve kullanım haklarını kaybeden servis 'S' plakası ile ticari taksi 'T' plakası sahiplerini uyardı.

Başvuru zorunluluğu ve süre

Açıklamada, plaka sahiplerinin Ulaşım Daire Başkanlığı'na başvurarak, ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere göre tescil işlemlerini kısa sürede tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Belediye duyurusuna göre; Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/12/2025 tarih ve 2025-903 sayılı kararı ile, '6 ay boşta kalma süresini ihlal eden' 'T' ticari taksi plakası ve 'S' servis plakalarının tekrar tescilinin yapılması hakkında başvuru süreci başlatıldı.

Duyuruda, resmi internet sitesinde yapılan bildirim tarihinden itibaren plaka sahiplerinin 90 gün içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na başvuru yaparak tescil işlemlerini tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

Bilgi ve iletişim

Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere plaka sahiplerinin daire başkanlığı ve ilgili esnaf odalarından ulaşabileceği kaydedildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ "S" VE "T" PLAKA SAHİPLERİNİ UYARDI