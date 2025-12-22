DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,41 -0,49%
ALTIN
6.082,5 -1,84%
BITCOIN
3.823.268,38 -1,2%

DTO Meslek Komiteleri Ortak İstişare Toplantısı: Yeni Nesil Çözümler ve Büyük Yatırımlar

Denizli Ticaret Odası meclis ve meslek komiteleri, "Sorunlara Yeni Nesil Çözümler ve Fikir Üretmenin Kuralları" başlığıyla ortak istişare ve beyin fırtınası toplantısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:17
DTO Meslek Komiteleri Ortak İstişare Toplantısı: Yeni Nesil Çözümler ve Büyük Yatırımlar

DTO Meslek Komiteleri Ortak İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Denizli Ticaret Odası (DTO) ev sahipliğinde düzenlenen Meslek Komiteleri Ortak İstişare Toplantısı, meclis üyeleri ile meslek komitesi üyelerinin yoğun katılımıyla tamamlandı. Gün boyu süren etkinlik; sabah oturumu, öğleden sonra beyin fırtınası ve proje değerlendirmelerinden oluştu.

Gündem: Sorunlara Yeni Nesil Çözümler ve Fikir Üretmenin Kuralları

Öğleden önceki ilk bölüm, "Sorunlara Yeni Nesil Çözümler ve Fikir Üretmenin Kuralları" başlığıyla gerçekleştirildi. Bölüm, ünlü televizyon sunucusu Ekonomist Sami Altınkaya moderatörlüğünde, Yönetim Danışmanı Selma Akdoğan'ın katkılarıyla yapıldı. İkili, konferansların sonunda salondaki katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Öğleden sonra: Karma çalışma masalarında fikir alışverişi

Öğleden sonraki ikinci bölümde DTO meclis ve komite üyeleri, karma çalışma masalarında Denizli Ticaret Odası’nın ve Denizli’nin geleceğine katkı sağlayacak çalışmalar, proje konuları ve önceliklendirilmesi gereken faaliyet alanları üzerine yoğun bir beyin fırtınası gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan: "Hayallerimiz de projelerimiz de büyük"

Toplantının açılış konuşmasını yapan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, şunları söyledi: "Denizli Ticaret Odası olarak TOBB’a bağlı odalar arasında üyelerini dünyanın dört bir tarafına götüren, Denizli’mizin ve sektörlerimizin gelişimi için mücadelede eden bir yapımız var. Fuarlara gitmemizin şöyle bir özelliği de var. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinden vize almayla ilgili sıkıntıyı bilmeyen yoktur. Ama biz bu sorunu bu şekilde, fuarlara organizasyon yaptığımız için aşmış oluyoruz. Hep şunu konuşuyoruz; katma değeri yüksek teknolojisi yüksek ürünlere geçmemiz gerekiyor diyoruz. 5 yıl önce biz bunun için yola çıktık. Teknik tekstil merkezimizi kurduk. Bu merkezimiz, Avrupa Birliği fonları ile bakanlığımızdan almış olduğumuz 10 milyon euroya yakın bütçesiyle, odaların içerisinde en büyük yatırımdır. Eğitimle ilgili projelerimiz de var. Gelişim ve değişimle ilgili birçok alanda eğitimler veriyoruz, projeler üretiyoruz. Önümüzdeki günlerde Denizli’mize kazandıracağımız 2 tane büyük yatırım var. Bin 200 dönümlük alanda 2 tane sanayi sitesi yapacağız. Bunlardan biri gıda sanayi üzerine. İkincisi ise geri dönüşüm sanayi sitesi olacak. Denizli’de hem lokasyonu itibarıyla hem de kendi sahası içerisinde üretimi, ambalajlaması, lojistik faaliyetleri ve ihracatıyla, örnek olacak ve herkesi kapsayacak. Sektörel kümelenme çalışmalarımız, yeni bir aşamaya geçmiş olacak. Avrupa’daki örnekleri gibi adeta sıfırdan güzel bir köy inşa edeceğiz; herkese örnek teşkil edecek bir projemiz olacak inşallah. Bunlar çok büyük projeler. Biz bunları niçin yapıyoruz? Amacımız şudur; öncelikle almış olduğumuz görevi birinci görevimiz yani ilk işimiz sayıyoruz. Görevimize olan sadakatimizi, namusumuz kadar değerli sayıyoruz. Biz ve ekibimiz, her zaman bu düsturla çalışıyor; yoluna bu mantık ve anlayışla devam ediyor".

2025 projeler yılı, 2026 uygulama yılı

Başkan Erdoğan, DTO’nun köklü bir gelenekten güçlü bir geleceğe doğru ilerlediğini vurgulayarak, "Bugün, sorunlara yeni nesil çözümler ve fikirler üretmekle ilgili bir eğitim alacağız. Denizli Ticaret Odası olarak köklü bir gelenekten güçlü bir geleceğe gitmenin adımlarını hep birlikte konuşacak planlayacağız. Hep birlikte kentimizi ve sektörlerimizi istişare edeceğiz; daha büyük bir Denizli’ye nasıl ulaşabileceğimizi, ülkemize daha güçlü katkı sağlayan bir Denizli ve Denizli Ticaret Odası’nı nasıl ortaya çıkaracağımızı konuşacağız. Değerli dostlar, yeşil dönüşümle ve geri dönüşümle ilgili de projelerimiz var. 2025 yılı bizim için projeler yılı oldu. 2026 yılını da bu projelerimizi ve yenilerini hayata geçirme yılı olarak değerlendirecek, bunu da hep birlikte göreceğiz inşallah. Bugün aramızda olan ve bize güç veren, katılımlarıyla bizleri destekleyen özellikle hanım kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum" dedi.

Plaket töreni: 10, 20 ve 30 yılını dolduranlara teşekkür

DTO’nun idari yapıları olan Meslek Komiteleri ile DTO Meclisi’ne seçilerek 10, 20 ve 30 yılı dolduran mevcut yönetimlerdeki üyelere hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Başkan Erdoğan, "İyi ki varsınız. Şehrimize ve sektörlerimize emeklerinizden, katkılarınızdan dolayı müteşekkiriz. Uzun yıllar bu kadrolarda yer almış olan üyelerimize plaket takdim ederek teşekkür etmek istedik" dedi.

Başkana teşekkür plaketi

Toplantıda ayrıca en eski DTO Meclis Üyesi Haluk Lenger, Başkan Erdoğan’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve "Gerek başarılı geçen organizasyonumuz gerekse 2005’ten bu yana çeşitli görevler üstlendiğiniz Denizli Ticaret Odamızdaki çabalarınızdan ve katkılarınızdan dolayı buradaki çalışma arkadaşlarımız adına bir teşekkür ederim" dedi.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO), MESLEK KOMİTELERİ ORTAK İSTİŞARE TOPLANTISI'NI YAPTI. MECLİS ÜYELERİ...

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO), MESLEK KOMİTELERİ ORTAK İSTİŞARE TOPLANTISI'NI YAPTI. MECLİS ÜYELERİ İLE MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ, ÇALIŞTAY DA YAPTI.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO), MESLEK KOMİTELERİ ORTAK İSTİŞARE TOPLANTISI'NI YAPTI. MECLİS ÜYELERİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ali Çandır: Tarım girdi maliyetleri ortalamanın altında arttı
2
Gram Altın 6 Bin Lirayı Aştı: Ons Altın 4.409 Dolarda Rekor
3
DTO Meslek Komiteleri Ortak İstişare Toplantısı: Yeni Nesil Çözümler ve Büyük Yatırımlar
4
Bursa Büyükşehir'den çiftçiye çevreci destek: Eski boru getirene damla sulama kolaylığı
5
Giresun’da fındık fiyatı yılbaşına günler kala yükseldi
6
Altında Yükseliş Sürüyor: Murat Polat 2026 Beklentisini Açıkladı
7
Rize'de Çay Fabrikası Satışı Sonrası İşçilerle Tazminat Pazarlığı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi