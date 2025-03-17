Bursa'da Bayram Öncesi Piyasa Denetimleri Yoğunlaştı

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi market denetimleri hızlandırıldı, haksız fiyat artışlarına karşı sıkı önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:38
Bursa'da Bayram Öncesi Piyasa Denetimleri Yoğunlaştı

Bursa'da Bayram Öncesi Haksız Fiyat Artışlarına Önlem

Bursa'da Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla marketler denetlendi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi hazırlıklarını sıkılaştırdı.

Denetimlerde Neler Kontrol Edildi?

Denetimlerde, market, lokanta ve restoranlarda raflardaki ürünlerin fiyat etiketlerinin varlığı, ayrıca raf fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıklar titizlikle kontrol edildi. Raflarda fiyat etiketi yoksa veya etiket ile kasa fiyatında uyumsuzluk tespit edilirse, her bir aykırılık için 3.166 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

İsmail Aslanlar'dan Önemli Açıklamalar

Denetimlere katılan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye'de arttığını ifade etti. Özellikle fiyatlarda haksız bir artış tespit edildiğinde işletmelerden son üç aylık faturaların talep edildiğini belirten Aslanlar, olumsuzluk durumunda düzenlenen tutanakların Bakanlığın haksız fiyat değerlendirme kurulunca incelendiğini ve gerekli idari yaptırımların sürdürüleceğini düşündüğünü kaydetti.

Denetim Sayıları ve İdari Cezalar

Aslanlar, bu yıl Bursa'da toplamda 1.021 işletmeyi denetlediklerini, 392 bin ürünü kontrol ettiklerini ve yaklaşık 3 milyon 883 bin lira tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik...

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik...

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.

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