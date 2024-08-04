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Bursa'da Güneş Enerjisiyle Fidan Üretimi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjisiyle ucuza fidan üretiyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:27
Bursa'da Güneş Enerjisiyle Fidan Üretimi

Bursa'da Güneş Enerjisiyle Fidan Üretimi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yılda 1 milyon meyve fidanı üreten Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerji sistemleriyle elektrik masraflarını sıfıra indirdi.

Güneş Enerjili Soğuk Hava Deposuyla İnovasyon

Girişimciler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleri ile soğuk hava depolarını güneş panelleriyle güçlendirerek aylık 120 bin lira tasarruf sağlıyor. Üretim fazlası enerji de dağıtım şirketine satılmakta.

Aile Geleneği ve İstihdam

1980’li yıllarda kurulan aile işletmesini 18 yıldır sürdüren çift, 250 dönüm alanda elma, armut, kiraz gibi 250 çeşit fidan üretiyor. İşyerlerinde çalışan sayısı dönemsel olarak 100'e kadar çıkmakta.

İhracat Hedefleri

Ergene çifti, Azerbaycan başta olmak üzere Özbekistan, Kazakistan ve diğer ülkelere fidan ihracatı gerçekleştiriyor. Mehmet Ergene, bu süreçte eşi Ayşe'nin desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Güçlü Kadın Destekçisi

Mehmet Ergene, “Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır” diyerek, eşine olan minnettarlığını ifade etti. Ayşe Ergene, kadın girişimcilere sağlanan desteklerin işletmeye katkısı olduğunu belirtti.

Gelecek Nesil İçin İnovasyon

Çocuklarına mesleği aşılamaya çalışan çift, fidanlardan meyve üretimine kadar tüm süreci yönetmekte kararlılar. Ayşe, enerji ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir gider kalemini ortadan kaldırdıklarını dile getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda 1 milyon meyve fidanı yetiştiren Ayşe ve Mehmet Ergene çifti, güneş enerjili soğuk hava deposunda muhafaza ettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyor. Müşterilerinin istediği fidanları bozulmadan muhafaza etmek için soğuk hava deposu inşa ettiren Ergene çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle bu yıl deponun çatısına güneş panelleri kurdu.

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