Bursa'da Pazar Atıkları Komposta Dönüştürülüyor

Bursa'da Kompost Üretim Tesisinde Önemli Faaliyetler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan Kompost Üretim Tesisi, 2022 yılından bu yana pazar alanlarından toplanan sebze ve meyve atıklarını gübreye dönüştürüyor. Bu süreçte, toplamda 300 ton pazar atığı işlenerek 100 ton kompost üretilmiş durumda.

Üretim Süreci ve Hedefler

Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, semt pazarlarından ve diğer kaynaklardan toplanan organik atıkların ayrı olarak toplanması hedefleniyor. Bu yaklaşım, çevreye zarar veren atıkların minimize edilmesine ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, konuyla ilgili görüşlerini paylaşarak, "Topladığımız atıklar, Kompost Üretim Tesisinde işleniyor ve organik gübre haline geliyor. Bu işlem sayesinde hem atıkları dönüştürüyor hem de toprağı daha verimli hale getiriyoruz" dedi.

Tarıma Katkı ve Çevresel Avantajlar

İşlenen kompostun tarımsal faaliyetlerde kullanılmasının yanı sıra, çevre için önemli faydalar sağlandığı vurgulandı. Yılmaz, "Üretilen kompost sayesinde karbon, azot ve fosfor yönünden kaliteli bir zemin elde ederek, kimyasal gübre tüketimini azaltıyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, bu tesis ile hava kirliliği, kötü kokular ve sera gazı emisyonlarının minimize edildiğine dikkat çekti.

Gelecek Planları

Bakan Yılmaz, konutlardan organik atıkları doğru bir şekilde toplamayı planladıklarını belirterek, bunu gerçekleştirmek için kompost ünitelerine ulaştırılarak gübreye dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bursa'da pazar alanlarından toplanan sebze ve meyve atıkları, komposta (bitki artıklarından yapılan gübre) dönüştürülerek çiftçilere dağıtılıyor. Yıldırım Belediyesi'nce 2022 yılında kurulan Kompost Üretim Tesisi'nde, bugüne kadar 300 ton pazar atığı işlendi. İşlenen pazar atıklarından elde edilen 100 ton kompost, kooperatifler aracılığıyla çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Bursa'da pazar alanlarından toplanan sebze ve meyve atıkları, komposta (bitki artıklarından yapılan gübre) dönüştürülerek çiftçilere dağıtılıyor. Yıldırım Belediyesi'nce 2022 yılında kurulan Kompost Üretim Tesisi'nde, bugüne kadar 300 ton pazar atığı işlendi. İşlenen pazar atıklarından elde edilen 100 ton kompost, kooperatifler aracılığıyla çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.