Bursa Ticaret Borsası 2025'te Rekor: Tescil Hacmi %53 Arttı

Bursa Ticaret Borsası 2025'te rekor büyüme ile kapanış yaptı

Bursa ekonomisinin lokomotif kurumlarından Bursa Ticaret Borsası, modern borsacılık vizyonu ve dijital dönüşüm odaklı çalışmalarıyla 2025 yılını rekor bir büyümeyle tamamladı. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, tescil işlem hacminin %53 artışla 70 milyar 970 milyon TL seviyesine ulaştığını açıkladı.

Tescil işlem hacminde yüzde 53 artış

Matlı, 2024'te 46 milyar 531 milyon TL olan tescil işlem hacminin 2025 sonu itibarıyla %53 artışla 70 milyar 970 milyon TLye yükseldiğini belirtti. "Bu başarı, üyelerimizin üretim azmi ile Borsamızın teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme odaklı projelerinin sahada etkisini net biçimde gösteren güçlü sinerjiyi ortaya koymaktadır" dedi.

Zeytin işlem hacminde zirvede

Bursa'nın tarımsal potansiyelinin ekonomik değere dönüşümünü vurgulayan Matlı, "22 milyar 592 milyon TL'lik işlem hacmiyle zeytin, tescil kalemlerimizde lokomotif rolünü sürdürdü. Onu 11 milyar 70 milyon TL ile yaş sebze-meyve, 7 milyar 873 milyon TL ile canlı hayvan grubu takip etti" ifadelerini kullandı.

Marmara ÜPAK’ta 637 milyon TL’lik işlem

Matlı, Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu (Marmara ÜPAK) verilerine göre 2025 boyunca platformda 32 binin üzerinde işlem gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 973 bin ton ürünün el değiştirdiğini aktardı. "Kurucu ortağı olduğumuz Marmara ÜPAK’ta, Bursa TB acente kaydındaki üyelerimiz tarafından 637 milyon 705 bin TL tutarında işlem hacmi gerçekleştirildi. Platforma üye borsalar arasında 8. sırada yer alarak dijital tarım ticaretindeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk" dedi.

2026 yılı ustalık dönemi olacak

Matlı, Bursa TB'nin uzun vadeli vizyonunu vurgulayarak, "Bugün attığımız her adımı; üretim, ticaret, mekân ve insan başlıklarını birbirinden ayırmadan, bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Bursa Ticaret Borsası olarak 2026 yılını, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerin sahada karşılık bulduğu, gerçek manada bir ustalık dönemi olarak görüyoruz. Ekonomi yönetimimizin kararlı adımlarıyla enflasyonun yüzde 20-22 bandına gerilemesi halinde, işlem hacmimizde yüzde 35-40 oranında yeni bir artış yakalayacağımızı tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

En çok işlem gören ürünler

Zeytin: 22 milyar 592 milyon 58 bin 602 TL

Yaş sebze-meyve: 11 milyar 70 milyon 268 bin 114 TL

Canlı hayvan (büyükbaş-küçükbaş): 7 milyar 873 milyon 997 bin 96 TL

Et (büyükbaş-küçükbaş-piliç): 6 milyar 73 milyon 453 bin 718 TL

Mısır: 4 milyar 372 milyon 710 bin 733 TL

Matlı, Bursa'yı dünya tarım ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini ve bu tarihi başarıda emeği geçen tüm üyelerine ve paydaşlarına teşekkür etti.

