Altınok: Erzurum’un Tarım ve Hayvancılığına Desteğimiz Sürecek

Mini zirvede üreticiler sorunlarını dile getirdi

Erzurum’da düzenlenen buluşmada kentte tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi. Toplantıya et ve süt üretimi yapan işletmelerin temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok yaptığı açıklamada üreticilerin sorunlarını çözmede her zaman gayret içinde olduklarını vurguladı.

Toplantıda yer alan isimler arasında AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger ile üretici birliklerinin temsilcileri bulunuyordu.

Toplantıda özellikle et ve süt üretimi yapan işletmelerin karşılaştığı sorunlar öne çıktı; katılımcılar çözüm önerilerini ve uygulanabilir adımları değerlendirdi.

"Burada üreticilerimizin desteklenmesi kadar vatandaşlarımızın sağlıklı, kaliteli ve uygun ürüne kavuşması da gözden kaçırılmamalı. Benzeri toplantıları devam ettirerek, ilimizde tarım ve hayvancılık noktasında yapılması gerekenleri de konuşarak yolumuza devam edeceğiz. İlimizin potansiyeli kadar diğer bölgelerle rekabet etmesinde iklimsel ve coğrafi etkenlerde unutulmamalı. Hep birlikte hareket ederek tarım ve hayvancılık sektörünü kalkındıracağız "

Yetkililer, benzer toplantıların süreceğini belirterek ildeki tarım ve hayvancılık potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

