Gaziantep'te Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Sıklaştırıldı

Gaziantep'te Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı

Gaziantep'te Ramazan öncesi, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Ticaret Bakanlığı ekiplerince Türkiye genelinde 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kentteki gıda işletmelerine yönelik kontroller arttırıldı.

Denetim kapsamı

Ramazan hazırlıkları çerçevesinde fırın, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketler başta olmak üzere birçok noktada denetim yapıldı. Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla iş yerlerindeki fiyat uygulamalarını yakından inceledi.

Kontrollerde öne çıkan noktalar

Denetimlerde; ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının karşılaştırılması, son kullanma tarihlerinin kontrolü ve fiyatların not edilmesi gibi uygulamalar gerçekleştirildi. Ayrıca, fiyat tarifelerinin iş yerlerinin giriş kapısında ve hizmet sunulan masaların üzerinde tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi.

Menü fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak uyumsuzluk olup olmadığı incelendi. Market denetimlerinde ise özellikle kasap reyonu öncelikli olmak üzere et ürünlerinin alış ve satış fiyatları kıyaslandı; manav ve bakliyat reyonlarında fiyat tarifelerinin görünürlüğü, ürünlerin gramajları ve tezgah-kasa fiyat uyumu gözden geçirildi.

