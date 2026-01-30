Gaziantep'te Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Sıklaştırıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Türkiye genelinde 10 ilde eş zamanlı denetimlerle Gaziantep'te fırın, kasap, lokanta ve marketlerde fahiş fiyat artışlarını önlemek için sıkı kontroller yürüttü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:35
Gaziantep'te Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Sıklaştırıldı

Gaziantep'te Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı

Gaziantep'te Ramazan öncesi, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Ticaret Bakanlığı ekiplerince Türkiye genelinde 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kentteki gıda işletmelerine yönelik kontroller arttırıldı.

Denetim kapsamı

Ramazan hazırlıkları çerçevesinde fırın, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketler başta olmak üzere birçok noktada denetim yapıldı. Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla iş yerlerindeki fiyat uygulamalarını yakından inceledi.

Kontrollerde öne çıkan noktalar

Denetimlerde; ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının karşılaştırılması, son kullanma tarihlerinin kontrolü ve fiyatların not edilmesi gibi uygulamalar gerçekleştirildi. Ayrıca, fiyat tarifelerinin iş yerlerinin giriş kapısında ve hizmet sunulan masaların üzerinde tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi.

Menü fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak uyumsuzluk olup olmadığı incelendi. Market denetimlerinde ise özellikle kasap reyonu öncelikli olmak üzere et ürünlerinin alış ve satış fiyatları kıyaslandı; manav ve bakliyat reyonlarında fiyat tarifelerinin görünürlüğü, ürünlerin gramajları ve tezgah-kasa fiyat uyumu gözden geçirildi.

GAZİANTEP’TE RAMAZAN ÖNCESİ FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

GAZİANTEP’TE RAMAZAN ÖNCESİ FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

GAZİANTEP’TE RAMAZAN ÖNCESİ FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokyo Camisi’nin Halıları 26 Yıl Sonra Yeniden Demirci’de Dokundu
2
DAP Bölgesi'ne 12 Yılda 13,4 Milyar TL Destek
3
Çameli'ye 300 Bin Avroluk Hibe: IPARD III LEADER Projesi Onaylandı
4
Büyüksimitci'den Orta Anadolu Üretim Havzası için Erdoğan ve Kacır'a Teşekkür
5
Edirne'de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri: Ticaret Bakanlığı İş Başında
6
Bartın'da Restoran ve Kafelere İlave Ücret Yasağı: Valilikten Uyarı
7
Konya'da Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri: 5 Bin Firma Denetlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları