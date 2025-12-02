Bursa'ya Yeni Vergi Dairesi: Kozahan Vergi Dairesi Faaliyete Geçti

Kozahan Vergi Dairesi Müdürlüğü 24 Kasım 2025 itibarıyla Osmangazi'de faaliyete başladı; Büyükorhan, Harmancık ve Keles vergi işlemleri buraya devredildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:16
Bursa Defterdarlığı’na bağlı Büyükorhan, Harmancık ve Keles Malmüdürlükleri bünyesindeki bağlı vergi dairelerinin yetki alanındaki mükelleflerin iş ve işlemleri, il merkezinde yeni kurulan Kozahan Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne devredildi.

Yetki devri ve şube düzenlemesi

Büyükorhan, Harmancık ve Keles Malmüdürlükleri mevcut adreslerinde, yeni kurulan Kozahan Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı şube olarak 24 Kasım 2025 tarihi itibariyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Yeni merkez adresi

Yeni kurulan Kozahan Vergi Dairesi Müdürlüğü, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 71 adresinde 24 Kasım 2025 tarihi itibariyle faaliyete başladı.

İlgili mükelleflerin vergi işlemleri ve başvuruları bundan sonra yeni merkez üzerinden yürütülecektir.

