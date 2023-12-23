Çalışanlara bir değil üç ödeme birden yağacak! Listeden hemen bakın: Ne kadar ödeme alacağınızı öğrenin!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ödemeler maaşlara yansıyacak. Ödemeler nasıl yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

ÇALIŞANLARA 3 ÖDEME BİRDEN YAPILACAK!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni haber geldi. Çalışanlar 3 ayrı ödemeyi bir anda alacaklar.

Çalışanlara ödenecek ödemeler maaşlara eklenecek. Çalışanlar neye göre hesaplanacağını merakla bekliyor. İşverenin %50 ödeme yapması zorunludur. 3 mesai türü bulunmaktadır. Bu mesai türlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Denkleştirme yöntemiyle mesai ödeme zorunluluğu kalkacak. Çalışılacak süre ise yasalarla belirlenecektir. Eğer yasaların dışında süre aşıldığında işçi hakkı doğmaktadır. Türkiye'de 45 saat haftalık çalışma süresi bulunmaktadır. Günlük çalışma saati 7,5 saattir. Aşması halinde mesaiye girip ücretlendirme yapılır.

Ücret ödemesi yapılırken %50 hesaplama yapılmaktadır. Süre aşımı ise 3,5 saati geçmemelidir. Günlük 11 saat üzerinde çalıştırılamaz.

Türkiye'de fazla mesai yöntemi 3 tanedir.

- Fazla çalışma: Haftalık 45 saat çalışma aşıldığında ücretlendirme yapılmaktadır. Normal saat ücretinin %50'si ödenmektedir.

48 saat çalışan işçinin ek çalışma süresi 3 saattir. Bir saat 100 TL ise üç saat için 450 TL ödenmektedir.

- Fazla süreli çalışma: İş sözleşmesi için 6 gün yerine 5 gün çalışanlar olarak belirlenmektedir. Cumartesi, Pazar çalışmayanlar haftada 40 saat çalışıyorlar. 40-45 arası mesailer fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır. %25 artırma yapılarak ödeme sağlanıyor. 45 saati geçmesi halinde %50 fazla ödeme yapılmaktadır.

- Resmi tatilde çalışma: Mesai dışında resmi tatillerde çalışma lması halinde yüksek ücretten ödeme yapılmaktadır. %100 artış yapılır. 500 TL olan işçiye 1000 TL ödenmektedir.

İşçi mesai yapmak için rızası olmak zorundadır. İşveren işçinin onayını almalıdır. Zorla çalıştırılma gibi bir durum söz konusu değildir. Resmi tatillerde çalışan sonradan izin kullanamaz. 45 saatten fazla çalışma olursa %50 üzerinden hesaplama yapılır.