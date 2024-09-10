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Çanakkale'de Menengiç Aşılanmış Antep Fıstığının Hasadı Başladı

Çanakkale'de menengiç aşılanan Antep fıstığının hasadı başladı. Vali Toraman, bu yıl 7 bin ağaç üzerinde 21 bin göz aşılandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:58
Çanakkale'de Menengiç Aşılanmış Antep Fıstığının Hasadı Başladı

Çanakkale'de Antep Fıstığı Hasadı Heyecanı

Yeni hasat dönemi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde menengiç ağaçlarına aşılanan Antep fıstığı ile başladı. İlk kez 64 yıl önce uygulanan bu teknik, bölgenin önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Geçmişten Günümüze Menengiç Aşılaması

Hüseyin Çolak adlı bir köylünün 1960 yılında Gaziantep'te askerlik yaparken tanıştığı Antep fıstığını, memleketine kazandırmak için menengiç ağaçlarına aşılamasıyla bir süreç başlamış oldu. Önceleri kısıtlı sayıda ağaç üzerinde gerçekleştirilen aşılamalar, devlet destekleriyle büyüyerek bugünkü halini aldı.

Vali Toraman'dan Önemli Açıklamalar

Vali Ömer Toraman, arazide gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yıl yaklaşık 7 bin menengiç ağacına 21 bin göz aşılaması yapıldı. Çanakkale tarımının potansiyelinin yüksekliğini görmektesiniz," dedi. Toraman, 1944 dekar alanda Antep fıstığı üretimi gerçekleştiğini belirterek, daha fazla üretim için hedeflendiğini vurguladı.

Gelecek Planları ve Kooperatif Çalışmaları

Vali Toraman, "Gelecek yıl için 60 bin adet göz aşılaması hedefleniyor," diyerek yeni projeleri anlattı. Antep fıstığı üretiminin kadın kooperatifleri tarafından yürütülmesinin önemine değinerek, destek ve tesis kurulumlarının sürdüğünü belirtti.

Halkla Birlikte Hasat Etkinliği

Hasat etkinliğine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan gibi pek çok kişi katıldı. Vali Toraman, Antep Fıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi'nde de incelemelerde bulundu.

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