Capital One'a Tüketici Yanıltmaktan Dava Açıldı

CFPB, Capital One'ı yüksek faizli tasarruf hesaplarıyla tüketicileri yanıltmak suçlamasıyla dava etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:34
Capital One'a Tüketici Yanıltmaktan Dava Açıldı

CFPB, Capital One'a Dava Açtı: Tüketiciler Yanıltıldı

ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), Capital One'a yönelik açtığı davada, bankanın tüketicileri 'yüksek faizli' tasarruf hesabı konusunda yanıltarak 2 milyar dolardan fazla faiz ödemekten kaçındığını ileri sürdü.

360 Savings Hesabı İle İlgili İddialar

CFPB'nin açıklamasında, Capital One'ın sunduğu 360 Savings tasarruf hesabının, ülkedeki en iyi ve en yüksek faiz oranlarından birini sağladığına dair vaatlerde bulunduğu ifade edildi. Ancak, yükselen faiz oranlarına rağmen bankanın faiz oranlarını düşük seviyede tutarak, 360 Performance Savings hesabının faiz ödemelerinin çok daha fazla olduğunu gizlediği belirtildi.

Yetersiz Bilgilendirme ve Tüketici Kaybı

Açıklamada, Capital One'ın 360 Savings hesap sahiplerini yeni ve daha kârlı hesaplar hakkında bilgilendirmediği ve böylece milyonlarca tüketicinin 2 milyar dolardan fazla kayba uğramasına yol açtığı savunuldu. Bankanın yüksek faizli tasarruf hesapları konusunda yanıltıcı ifadeler kullanarak yasayı ihlal ettiği aktarıldı.

CFPB'nin Amaçları

CFPB'nin Capital One'a açtığı dava, şirketin hukuka aykırı davranışlarını durdurmayı, zarar gören tüketiciler için tazminat sağlamayı ve mağdurlara yardım fonuna ödenecek para cezalarını uygulamayı hedefliyor.

CFPB Direktörü'nin Açıklamaları

CFPB Direktörü Rohit Chopra, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bankalar, yerine getiremeyecekleri vaatlerle insanları kandırmamalı." ifadelerini kullanarak, tüketicilerin korunmasına yönelik kararlılığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere Merkez Bankası: Dijital Pound Kararı 2027'ye Kadar Ertelendi
2
ABD'de 2033'te Ölümler Doğumları Geçecek: Nüfus Artışında Düşüş Bekleniyor
3
Capital One'a Tüketici Yanıltmaktan Dava Açıldı
4
GE HealthCare ve Sutter Health İşbirliği ile Yapay Zeka Destekli Tıbbi Görüntüleme Dönemi Başlıyor
5
Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?
6
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı
7
Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye-Slovenya İş Forumu'nda Önemli Açıklamalar

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!