Capital One'a Tüketici Yanıltmaktan Dava Açıldı

CFPB, Capital One'a Dava Açtı: Tüketiciler Yanıltıldı

ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), Capital One'a yönelik açtığı davada, bankanın tüketicileri 'yüksek faizli' tasarruf hesabı konusunda yanıltarak 2 milyar dolardan fazla faiz ödemekten kaçındığını ileri sürdü.

360 Savings Hesabı İle İlgili İddialar

CFPB'nin açıklamasında, Capital One'ın sunduğu 360 Savings tasarruf hesabının, ülkedeki en iyi ve en yüksek faiz oranlarından birini sağladığına dair vaatlerde bulunduğu ifade edildi. Ancak, yükselen faiz oranlarına rağmen bankanın faiz oranlarını düşük seviyede tutarak, 360 Performance Savings hesabının faiz ödemelerinin çok daha fazla olduğunu gizlediği belirtildi.

Yetersiz Bilgilendirme ve Tüketici Kaybı

Açıklamada, Capital One'ın 360 Savings hesap sahiplerini yeni ve daha kârlı hesaplar hakkında bilgilendirmediği ve böylece milyonlarca tüketicinin 2 milyar dolardan fazla kayba uğramasına yol açtığı savunuldu. Bankanın yüksek faizli tasarruf hesapları konusunda yanıltıcı ifadeler kullanarak yasayı ihlal ettiği aktarıldı.

CFPB'nin Amaçları

CFPB'nin Capital One'a açtığı dava, şirketin hukuka aykırı davranışlarını durdurmayı, zarar gören tüketiciler için tazminat sağlamayı ve mağdurlara yardım fonuna ödenecek para cezalarını uygulamayı hedefliyor.

CFPB Direktörü'nin Açıklamaları

CFPB Direktörü Rohit Chopra, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bankalar, yerine getiremeyecekleri vaatlerle insanları kandırmamalı." ifadelerini kullanarak, tüketicilerin korunmasına yönelik kararlılığını vurguladı.