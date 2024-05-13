Cari dengede Mart ayında 4.54 milyar dolarlık açık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Mart ayında cari açık 4,45 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam, beklentilerin üzerinde kaldı. Yıllıklandırılmış cari açık 31,23 milyar dolara geriledi. Şubat ayında açıklanmış olan verilere göre ise cari açık rakamı 31,93 milyar dolardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu verilere göre, Mart ayında Net Hata ve Noksan kaleminde 9,56 milyar dolarlık bir açık verildiği görülüyor. Şubat'ta ise 4,85 milyar dolarlık bir açık kaydedilmişti. Ödemeler dengesinde tanımlı olan dış ticaret açığı da 5,19 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 2,2 milyar dolar seviyesinde olduğu ve bu kalemin içinde seyahat gelirlerinden kaynaklanan net gelirlerin ise 2,1 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar ise 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 96 milyon dolarlık bir net çıkış gerçekleşti. Verilere göre rezerv varlıkları ise 10,3 milyar dolara geriledi.

Öte yandan birincil gelir dengesi kaleminde 1.6 milyar dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 12 milyon dolarlık net çıkış olduğu kaydedildi.