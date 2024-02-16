Carrefoursa ramazan kolilerini duyurdu! 4 farklı Ramazan kolisi sizi bekliyor

Carrefoursa marketler Ramazan'a sayılı günler kalmışken vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ramazan kolilerini duyurdu. 4 farklı Ramazan kolisini duyuran Carrefoursa marketler, üstelik Carrefoursa karta özel olarak da bir indirim kampanyasına imza attı. Dileyen vatandaşlar Carrefoursa marketlerden klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 farklı ramazan kolisinden istediğini tercih edebilir.

299,90 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA RAMAZAN KOLİSİ ALMAK MÜMKÜN

Carrefoursa marketler paylaşmanın doğrusu Carrefoursa'da kampanyası adı altında 4 farklı Ramazan kolisini satışa çıkardı. Klasik Ramazan kolisi olarak ilk kolisini satışa çıkarmış olan Carrefoursa marketler üstelik Carrefoursa karta özel fiyatı 464,80 TL’den 299,90 TL’ye düşürdü. 13 farklı ürünü içerisinde barındıran Klasik Ramazan kolisi 11 Mart 2024 tarihine kadar satın alınabilecek.





CARREFOURSA KARTA ÖZEL RAMAZAN KOLİLERİ YARI FİYATINA DÜŞECEK

Carrefoursa kart sahiplerine özel olarak klasik Ramazan kolisi indirimli şekilde satıldığı gibi diğer Ramazan kolileri de uygun fiyatlarla neredeyse %50’ye varan indirimle satışa çıkartılacak. Carrefoursa kartlara özel içerisinde 20 ürün bulanan Süper Ramazan kolisi 676,30 TL'den 469,90 TL’ye, içerisinde 25 ürün bulunan Mega Ramazan kolisi 867,05 TL’den 549,90 TL’ye ve son olarak içerisinde 31 ürün bulunan Lüks Ramazan kolisi 1.265,55 TL’den 899,90 TL’ye düşüyor.