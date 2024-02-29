Cebinde bu paradan olanlara acil uyarı! ATM'lerle ilgili flaş karar açıklandı

Türk lirasındaki değer kaybı ve aynı zamanda yüksek enflasyondan dolayı bankalar ATM'lerde bazı önlemler almaya başlıyor. Bu durum bankaları müşterilerine yeni düzenlemelere ilişkin kötü haberler vermeye zorluyor.

ATM'LERDE KULLANIM DIŞI BIRAKILDI





Bankalar şube sayısını azalttı, evden çalışma düzenlemesine geçti ve ATM işlemlerinde buna göre değişiklikler yaptı. Para çekme ve yatırma limitlerindeki değişiklikler resmi olarak açıklandı ve birçok banka ATM'lerde 10 TL'lik banknot kullanımını durdurdu.

Belirlenen tutarın altındaki tutarların şubelerden çekilip yatırılamayacağı, yalnızca ATM'lerden çekilebileceği açıklandı.