Erzincan'da Kasım 2025'te 376 Konut Satıldı: Türkiye Konut Satışları Açıklandı

Erzincan'da Kasım 2025'te 376 konut satışı gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Erzincan’da 2025 yılı Kasım ayında 376 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Kasım ayında 141 bin 100 konut el değiştirdi.

Türkiye geneli satış eğilimi

Genel veriler, konut satışlarının Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında azaldığını gösteriyor. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olurken; en az olduğu iller 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak kaydedildi.

Ocak-Kasım dönemi ve satış türleri

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133 seviyesine ulaştı.

İpotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %15,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 207 bin 519 oldu.

Kasım ayında 5 bin 483; Ocak-Kasım döneminde ise 49 bin 973 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda Kasım ayında 119 bin 601 konut el değiştirdi. Toplam içinde diğer satışların payı %84,8 olurken, Ocak-Kasım döneminde diğer konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,5 artarak 1 milyon 226 bin 614 olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azalarak 46 bin 589 oldu. Toplam içinde ilk el satışının payı %33,0 olarak hesaplandı. Ocak-Kasım döneminde ilk el satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 artarak 444 bin 96 seviyesine yükseldi.

İkinci el konut satışlarında Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,9 azalma ile 94 bin 511 konut el değiştirdi. İkinci el satışların toplam içindeki payı %67,0 oldu. Ocak-Kasım döneminde ikinci el satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 990 bin 37 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışları

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 azalarak bin 943 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara satışın payı %1,4 olarak kaydedildi. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller 728 ile İstanbul, 662 ile Antalya ve 157 ile Mersin şeklinde sıralandı.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 azalarak 18 bin 993 olarak gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre Kasım ayında en çok konut satışı 310 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına, ardından 159 ile Ukrayna ve 151 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

