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Cevdet Yılmaz'dan MÜSİAD Genel Kurulu'nda Önemli Enflasyon Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürme hedefiyle 2025'e kadar önemli adımlar atacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:12
Cevdet Yılmaz'dan MÜSİAD Genel Kurulu'nda Önemli Enflasyon Açıklamaları

Cevdet Yılmaz'dan MÜSİAD Genel Kurulu'nda Enflasyon Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonun Türkiye'nin en temel meselelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Beklentiler iyileştikçe, enflasyonun o ana eğilimindeki kırılma devam ettikçe, inşallah Türkiye 2025'in sonuna geldiğimizde enflasyon sorununu büyük oranda çözmüş olacak." dedi.

Yılmaz, mayıs ayından itibaren enflasyon oranında 31 puan gerileme yaşandığını belirtti. Ocak ayında, yıllık ücret ve fiyat ayarlamalarıyla enflasyonun genel ortalamalardan yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, bu yıl ocak ayında daha düşük enflasyon beklediklerini ifade etti.

Öngörüler ve Beklentiler

Yılmaz, önümüzdeki aylarda enflasyonun %40'ın altını göreceklerini tahmin ettiklerini dile getirerek, "Yıl sonunda 20'li rakamlar görülecek. Ancak enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar bu konuları konuşmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kısa vadede enflasyonla mücadelenin büyüme hızını etkileyebileceğini belirten Yılmaz, Türkiye’nin enflasyon ortalamasının düşük olduğu dönemlerde daha hızlı büyüdüğünü aktardı. Yükselen enflasyonun dar gelirlilere daha fazla etki yaptığını ve gelir dağılımını bozduğunu vurguladı.

Vatandaşın Öncelikleri

Yılmaz, kalıcı bir satın alma gücü artışı için enflasyonun düşmesinin ön koşul olduğunu, bu nedenle tüm politikalarını bu hedefe göre belirlediklerini ifade etti. "Vatandaşımızın önceliği neyse bizim önceliğimiz de odur" diyen Yılmaz, enflasyonu düşürme yolunda kararlı adımlar atacaklarını belirtti.

Gelecek Planları

Ekonomide yapısal dönüşümleri artırmayı amaçladıklarını söyleyen Yılmaz, iç ve dış talebin desteklediği bir büyüme stratejisi üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Yılmaz, "Bundan sonraki dönemde artık enflasyonun da faizlerin de düştüğü bir döngüye girmiş durumdayız." diyerek umutlu mesajlar verdi.

Enerji ve Sosyal Konut Projeleri

Yılmaz, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmayı ve yenilenebilir kaynakları artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, afetlere dayanıklı sosyal konut projeleri geliştirdiklerini, genç çiftlere öncelik tanıyacaklarını belirtti.

Son olarak, MÜSİAD Ankara BaşkanlığıFatih Bilal Yülek'i tebrik eden Yılmaz, konuşmasını tamamladı.

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