Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadele ve Ekonomik Reformlar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetimi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonu düşürmek ve dengeli bir büyüme sağlamak, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında ilerlemek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, depremin yaralarının sarılması ve kalıcı sosyal refah üretme çabası sürdürülerek bu çerçeve devam edecek.

Yılmaz, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilere yaptığı konuşmada, orta vadeli planın (OVP) eylül ayında güncelleneceğini belirtti. Bu güncelleme süreci, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince gerçekleştirilen olağan bir uygulamadır.

OVP’nin temelinin makro çerçeveye dayandığını dile getiren Yılmaz, dünya ekonomisindeki gelişmelere dikkat çekti. Özellikle IMF’nin küresel büyüme öngörüleri başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların tahminleri doğrultusunda Türkiye’ye ait makroekonomik verilerin güncelleneceği bilgisini verdi. Programın reform gündemine sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, tamamlanan reformların her yıl programdan çıkarıldığını vurguladı.

Yılmaz, güçlü siyasi iradenin arkasında olduğu programın toplumun farklı kesimleriyle istişare edilerek hazırlandığını ifade etti. Programın genel çerçevesinin, enflasyonu düşürme ve dengeli büyüme hedefleriyle korunacağına dikkat çekti.

Gümrük tarifeleri ve küresel belirsizlikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konan gümrük tarifelerinin, uluslararası ticaret üzerinde belirsizlik yarattığını söyledi. Türkiye’nin Ticaret Bakanlığı aracılığıyla müzakereleri sürdürme çabasında olduğunu belirtti.

Yılmaz, gıda arzını artırma hedefiyle tarla içi sulamalara büyük önem verdiklerini ve bu alan için ayırdıkları bütçenin artırıldığını vurguladı. Bunun, enflasyona olumlu etkide bulunacağını ve sosyal adaleti destekleyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu değerlendirildiğinde, %10 civarında bir başlangıç tarifesi ile karşı karşıya bulunulduğunu belirten Yılmaz, petrol ve diğer emtia fiyatlarının gerilemesinin, ithalatçı ülke olmaları dolayısıyla avantaj sağladığını ifade etti.

Son olarak, Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifi çerçevesinde katma değerli üretimi artıracak sanayi politikalarına vurgu yaparak, YTAK ve HIT-30 gibi çeşitli teşvik programlarının devrede olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 3), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 2), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 3), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 2) ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 3), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sol 2), Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 3), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağ 2) ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) da yer aldı.