Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 1 Eylül'de Marmara Ereğlisi'ne Ulaşıyor

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisinin Türkiye rotası

'Lalla Fatma N'soumer' 1 Eylül'de Marmara Ereğlisi'nde olması bekleniyor

Cezayir'in Arzew Limanından seferine başlayan 'Lalla Fatma N'soumer' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 1 Eylül tarihinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerine göre gemi, 23 Ağustos tarihinde Cezayir'den ayrıldı ve şu anda Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144.888 metreküp kapasiteye sahip geminin planlanan varış noktası Marmara Ereğlisi LNG Terminali olarak bildirildi.

Bahamalar bandıralı gemi, 2004 yılında inşa edilmiş olup ilgili takip verileri doğrultusunda Türkiye kara sularına yaklaşması bekleniyor.