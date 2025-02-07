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TCMB, 550 Milyar Liralık TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Dönüyor

TCMB, üç ayrı TL depo alım ihalesi gerçekleştirerek toplamda 670 milyar liralık işlem gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:32
TCMB, 550 Milyar Liralık TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Dönüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 550 milyar lira, 100 milyar lira ve 20 milyar lira olmak üzere üç ayrı TL depo alım ihalesi açtı. Bu ihalelerin detayları ise piyasalarda dikkatle takip ediliyor.

TCMB'nin, 10 Şubat vadeli 550 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 534 milyar 235 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak belirlendi.

Bankanın 7 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 13 milyar 300 milyon lira oldu. Bu ihalede, minimum faiz oranı yüzde 45,84, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45,91 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 14 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 500 milyon lira oldu. Bu ihalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yine yüzde 45 olarak ilan edildi.

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