DİSİDER Başkanı Akbaş açıkladı: Diyarbakır'ın 2026 hedefleri ve beklentileri

DİSİDER Başkanı Akbaş 2025’i değerlendirdi, 2026 beklentilerini açıkladı

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, düzenlediği basın toplantısında 2025 yılını değerlendirerek 2026 için hem hükümete hem de yerel yönetimlere yönelik taleplerini paylaştı.

2025 değerlendirmesi

Akbaş, 2025 yılının ülke açısından zorluklarla birlikte önemli fırsatlar da barındırdığını belirterek; "Özellikle ülkemizin yakıcı sorunu olan, terörün tamamen sona ermesi, PKK’nın silah bırakma sürecinin tamamlanması ve örgütün kendini feshetmesi, bölgemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu gelişme, iş dünyamızın motivasyonunu artırmış, yatırım iştahını güçlendirmiş ve toplumsal huzur ikliminin önünü açmıştır. Ekonomik açıdan bakıldığında; daralan ticaret hacmi ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara rağmen, dövizin, yüksek enflasyonun kontrol altına alınmaya başlanması ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu sinyaller, iş dünyamız adına umut verici gelişmeler olmuştur" dedi.

Hükümete yönelik beklentiler

Akbaş, 2026 yılı için hükümetten beklentilerini şu ifadelerle sıraladı: "Terörsüz Türkiye sürecinin kalıcı şekilde tamamlanması ve toplumsal barışın güçlendirilmesi, girişimci, üretici ve sanayicilerimizin düşük faizli finansmana daha kolay erişebilmesi, ihracat yapan firmalara yönelik desteklerin artırılması, üretim ve turizm alanlarında yeni ve avantajlı teşvik paketlerinin hayata geçirilmesi, vergi, SGK ve elektrik borç faizlerinin silinmesi veya çok düşük faizlerle yeniden yapılandırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, hukuk güvenliğinin artırılması ve sürdürülebilir büyüme için yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi, kentsel dönüşüm ve konut projeleri için uzun vadeli, düşük faizli finansman imkânlarının sağlanması, Mersin-Diyarbakır demiryolu hattının yapılması, ilimizin çevre yollarının tamamlanması ve altyapı yatırımlarının artırılması, ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz açısından kritik öneme sahiptir."

Yerel yönetimlere ilişkin değerlendirme

Yerel yönetimlerle ilgili gözlemlerini aktaran Akbaş, "2025 yılı itibarıyla, kamuoyunun yerel yönetimlerden beklentileri, henüz istenilen seviyeye ulaşmamış olsa da Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, önceki dönemlerin gerilimli atmosferine kıyasla daha sakin, çatışmadan uzak ve hizmet odaklı bir yönetim çizgisi sergilemektedir. Bu yaklaşım, toplumsal huzur ve kent yönetimi açısından, iş dünyası olarak kıymetli ve önemli görüyoruz." dedi. Akbaş, ayrıca kimlik üzerinden ayrıştırmayan, insanı merkeze alan, şeffaf ve kapsayıcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi, merkezi yönetimle daha etkin diyalog kurulması, hizmet kalitesinin artırılması, dijital dönüşüm ve akıllı hizmetler, üretim ve istihdam odaklı belediyecilik modelleri, gastronomi, kültür ve inanç turizminin öne çıkarılması ve şehir içi ulaşımda kalıcı çözümler üretilmesinin önemine vurgu yaptı.

DİSİDER’in 2026 hedefleri

Son olarak derneğin 2026 hedeflerini açıklayan Akbaş, "Daha güçlü üretim, daha yaygın istihdam, daha yenilikçi girişimcilik, kadınlar ve gençlere yönelik daha kapsayıcı projeler, Dicle Üniversitesi, ilgili kamu ve özel kurumlarla daha etkin iş birliklerinin geliştirilmesi. Bugün Diyarbakır iş dünyası, geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde güçlü, umutlu ve dinamiktir. DİSİDER olarak bu gelişimin öncü aktörlerinden biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Diyarbakır’ın geleceğine, yatırıma, üretime, istihdama ve birlikte büyümeye inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

