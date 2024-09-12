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Charleroi Havalimanı'nda Grev Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

Charleroi Havalimanı'ndaki işçiler greve giderek tüm uçuşların iptal olmasına neden oldu. Yolcuların dikkat etmesi gerekenler var.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:54
Charleroi Havalimanı'nda Grev Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

Charleroi Havalimanı'nda Tüm Uçuşlar İptal Edildi

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, çalışanların greve gitmesi sonucu tüm uçuşlar iptal edildi. Havalimanı iletişim birimi, bugün itibarıyla yapılan grev nedeniyle hem geliş hem de gidiş seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Yolculara Önemli Uyarı

Havalimanı yetkilileri, seyahat planları olan yolcuların, havalimanına gelmemelerini ve bilet aldıkları havayolu şirketleriyle iletişime geçmelerini önerdi. Daha önceden yapılan açıklamada, çalışanları temsil eden sendikaların, olası bir grev konusunda geçen hafta uyarıda bulunduğu da belirtildi.

Grev ve İptal Süreci

Dün, havalimanı yönetimi, 12 Eylül'de hizmet aksaklıkları yaşanacağına dair duyuruda bulunmuş ve yolcuların uçuş durumlarını yakından takip etmeleri gerektiğini vurgulamıştı. Ayrıca, sadece kabin bagajı getirilmesi önerildiği ifade edildi.

Çalışanların Talepleri

Grevi başlatan çalışanlar, iş koşullarının iyileştirilmesi, iş yüklerinin azaltılması ve yönetimin katı tutumunun değiştirilmesi gibi taleplerde bulunmaktadır.

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