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Kredi kartlarında bir dönemin sonu! Tek tek SMS ve e-mail ile bildirildi

Kredi kartınız varsa bunu yapamayacaksınız! Bankalar duyurmaya başladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 20:45
Kredi kartlarında bir dönemin sonu! Tek tek SMS ve e-mail ile bildirildi

Pek çok banka müşterilerine SMS göndermeye başladı. Güncel düzenlemeler yapılıyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ KARTLARINDA GÜNCEL DÖNEM

Türkiye'de milyonlarca kredi kartı kullanıcısı var. Yaklaşan düzenlemeler bir süredir kredi kartı kullanıcılarının gündeminde olsa da bankalardan müşterilere son dakika uyarısı da gündemde. Kamu bankalarının kredi kartı kullanımına ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi kartlarına taksit aktarımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kredi kartı kullanımındaki artışın sınırlanmasına yönelik tedbirler alınırken, bankaların kredi harcamalarındaki artışı sınırlamaya yönelik düzenlemeleri de gündeme geldi. Bankacılık düzenlemesi kapsamında kamu bankaları tarafından da yeni bir adım atıldı. Bankaların kredi kartı kullanımına ilişkin yeni bir karar kamuoyuna sunulurken, nakit avans limitlerinde de yüzde 25 limit belirlendi. Bankaların yaptığı düzenlemeler çerçevesinde müteakip taksit uygulamasında yeni bir dönemin başlayacağı ve bu çerçevede sağlık, eğitim, vergi gibi alanlarda 1 Nisan'dan itibaren taksit uygulamasına geçileceği kaydedildi.

Kredi Kartlarında Güncel Dönem

Sigorta ödemeleri bireysel kredi kartı kullanılarak da yapılabilmektedir. Burada bir detay daha yer alıyor. Kredi kartları, ertelenmiş taksitlerle ödeme yapmanıza olanak tanır, ancak giyim, market alışverişi ve elektronik eşya gibi satın alımlarda ertelenmiş ödeme yapamazsınız. Ziraat Bankası kamu bankalarından biridir. Sağlık ve Eğitim 1.000 ila 100.000 TL 1.000 TL'den 25.000 TL'ye kadar vergi ve sigorta ödemelerinde 4 aya varan faizsiz taksit imkanı sunuyor. Aynı zamanda promosyona dahil olmayan 500 bin TL'ye kadar tutarlar bu alanlarda gider olarak yasal süre taksitleriyle ödenebilmektedir. Bankaların düzenlemeyle ilgili müşterileri bilgilendirmeye devam edeceği belirtilirken, Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

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