Charleroi Havalimanı’nda Grev Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

Charleroi Havalimanı’nda Grev Sebebiyle Uçuşlar İptal

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, 13 Şubat Perşembe günü gidiş yönlü tüm uçuşlar iptal edildi. İptalin nedeni ise çalışanların grev çağrısına katılması olarak bildirildi.

Havalimanı yönetimi, bu tarih itibarıyla ülke genelinde gerçekleşecek olan grevin etkilerinin göz önünde bulundurulduğunu açıkladı. 13 Şubat’ta Charleroi Havalimanı’ndaki çok sayıda personelin grevde yer alması bekleniyor.

Grev ve Brüksel’de planlanan gösteri nedeniyle, operasyonların güvenliği için yeterli personel bulunamayacağı belirtildi. Bu sebeple, Charleroi'dan gidiş yönlü tüm uçuşların iptal edilmesi kararı alındı.

Ayrıca, aynı tarihte yalnızca Şengen bölgesinden geliş yönlü uçuşların gerçekleştirileceği duyuruldu. Hava yolu firmalarının, durumdan etkilenen yolcularla iletişime geçeceği kaydedildi.

Bir gün önce, Brüksel Havalimanı da benzer bir karar almıştı. Ülke genelindeki tüm işçi sendikalarının ortak çağrısıyla gerçekleşecek olan grevler ve büyük gösteriler, hükümetin sosyal harcamalara getireceği kesintilerin yan etkileri üzerine yoğunlaşacak.

Sendikalar, yeni kurulan hükümetin uygulayacağı kemer sıkma politikalarını dikkatle eleştirirken, her ayın 13'ünde ortak protesto ve eylem yapılacağı da vurgulandı.