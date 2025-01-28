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Chevron, Engine No. 1 ve GE Vernova ile Veri Merkezleri için Enerji İşbirliği

Chevron, Engine No. 1 ve GE Vernova ile ABD'deki veri merkezlerine enerji sağlamak üzere işbirliği yapacak.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:49
Chevron, Engine No. 1 ve GE Vernova ile Veri Merkezleri için Enerji İşbirliği

Chelvron, Engine No. 1 ve GE Vernova ile Enerji Ortaklığı

ABD'li enerji şirketi Chelvron, ülke genelindeki veri merkezleri için doğal gaza dayalı enerji çözümleri sunmak amacıyla Engine No. 1 ve GE Vernova ile işbirliği yapacağını açıkladı.

Yeni Şirket ve Hedefler

Yapılan duyuruda, Chevron ve Engine No. 1'in, ABD'deki veri merkezleri için doğal gazla çalışan ölçeklenebilir ve güvenilir enerji çözümleri geliştirecek yeni bir şirket kurmak üzere ortaklık yaptıkları kaydedildi.

Ayrıca, GE Vernova işbirliğiyle oluşturulan bu ortak girişimin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde ilk multi gigavat ölçeğinde eş zamanlı enerji santrali ve veri merkezi kurulumunu gerçekleştirmek için hedeflendiği ifade edildi.

Enerji Sağlama Kapasitesi

Ortak girişimin, 3-3,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 4 gigavata kadar enerji sağlamayı hedeflediği belirtildi. İlk hizmetlerin 2027'nin sonuna kadar devreye girmesi planlanırken, proje kapasitesinin bu seviyenin ötesine genişletilmesinin de mümkün olduğu ifade edildi.

Geleceğe Yönelik Strateji

Açıklamada, ABD'deki veri merkezlerinin elektrik talebini uygun fiyatlı ve güvenilir enerji ile karşılamanın önemine değinilirken, mevcut ve gelecekteki yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine olanak tanınacağı vurgulandı.

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