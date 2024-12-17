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Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 17,15 Lira Olarak Belirlendi!

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ocak 2025'ten itibaren çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 17,15 lira olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:19
Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 17,15 Lira Olarak Belirlendi!

Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı Resmi Olarak Belirlendi

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendiğini duyurdu.

Konseyin internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda, bu fiyatlandırma, süt piyasası için önemli bir gelişmeyi ifade ediyor. Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı net olarak 17,15 lira olarak tespit edildi. Üreticilerin soğutma, nakliye ve diğer cari giderleri karşılaması durumunda, bu giderler ek olarak üreticilere ödenecek.

Ayrıca, baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak. Bu durum, üreticilerin süt kalitesine bağlı olarak fiyatlandırmada esneklik sağlayacak.

USK, daha önce verdiği karar gereği çiğ süt tavsiye fiyatını üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirecek. Bu karar, üreticiler için önemli bir fırsat sunarken, süt sektörünün sürdürülebilirliğine de katkıda bulunacak.

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