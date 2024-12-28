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Çin, 2024'ün İlk Üç Çeyreğinde 241,3 Milyar Dolar Cari Fazla Elde Etti

Çin, 2024'ün ilk üç çeyreğinde 241,3 milyar dolar cari fazla açıkladı. Dış ticaret en büyük katkıyı sağladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:04
Çin, 2024'ün İlk Üç Çeyreğinde 241,3 Milyar Dolar Cari Fazla Elde Etti

Çin, 2024'ün İlk Üç Çeyreğinde Önemli Bir Cari Fazla Elde Etti

Çin'in cari işlemler dengesi, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde 241,3 milyar dolar fazla verdi. Bu veriler, Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE) tarafından açıklandı.

Detaylar ve Dış Ticaret Performansı

Ocak-Eylül 2024 dönemine ait cari işlemler hesabında görülen fazlalık, dış ticaret, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesini kapsamaktadır. İlk dokuz ayda yaşanan dış ticaret fazlası ise 518,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Bununla birlikte, hizmet alım-satımlarında 181,5 milyar dolar açık, yatırımlarda 105,6 milyar dolar açık ve cari transferlerde ise 10,2 milyar dolarlık fazla görüldü.

Cari İşlemler Fazlasının Ekonomiye Etkisi

Çin'in cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise %1,8 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeler, Çin ekonomisinin dış ticaret alanındaki güçlü performansını göstermektedir.

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