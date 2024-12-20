Çin'de Elektrik Tüketimi 2024'te Yüzde 7,1 Arttı

Çin Elektrik Tüketiminde Önemli Artış

Çin'de elektrik tüketimi, 2024 yılının 11 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında bir artış kaydetti. Bu durumu destekleyen Ulusal Enerji İdaresi, Ocak-Kasım 2024 dönemine ait elektrik tüketim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sektörel Tüketim Artışları

Yılın 11 ayında, elektrik tüketimindeki artış çeşitli iş kollarında gözlemlendi. Tarım, ormancılık ve madencilik gibi birincil sektörlerde elektrik tüketimi yüzde 6,8, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 5,3 ve hizmetler sektörü kapsamında yer alan üçüncül iş kollarında ise yüzde 10,4 artış yaşandı.

Hanehalkı Tüketimi Yükseldi

Ayrıca, hane halkı elektrik tüketimi de yüzde 11,6 artış gösterdi. Bunun yanı sıra, toplam elektrik tüketimi de geçen yıla oranla yüzde 7,1 yükseldi.