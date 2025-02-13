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Çin'den ABD'ye Ticaret Uyarısı: Sıfır Toplamlı Oyun Mantığını Bırakın

Çin, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerine karşılık, ticarette çok taraflılık çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:57
Çin'den ABD'ye Ticaret Uyarısı: Sıfır Toplamlı Oyun Mantığını Bırakın

Çin, ABD'yi Ticaret Algısını Gözden Geçirmeye Çağırdı

Çin, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından, Washington'a dış ticaretteki sıfır toplamlı oyun mantığını terk ederek çok taraflı ticaret sistemini koruma çağrısında bulundu. Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yongçien, ABD'nin bu adımını tek taraflılık ve ticari korumacılığın tipik bir örneği olarak nitelendirerek, dünya genelinde ve ABD içinde bu duruma itirazların arttığını vurguladı.

ABD'nin Tek Taraflı Hamlelerine Tepki

Sözcü Hı, ABD'yi hatasından dönerken kaygılarını diğer ülkelerle eşit temelde istişare ederek dile getirmeye davet etti. "ABD, sıfır toplamlı oyun mantığını bırakmalı," dedi. Hı, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından 2022 yılında alınan bir kararı hatırlatarak, ABD'nin Ticaret Yasası'nın 232. maddesi uyarınca, Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük tarifelerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

İthalat Tarife Artışının Sonuçları

Hı, ABD'nin mevcut 232. madde tarifelerini korumakla kalmayıp, alüminyumun tarifesini daha da yükselttiğine dikkat çekti. Bu durumun, diğer ülkelerin haklarına ve çıkarlarına ciddi zararlar vereceği gibi, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini de zayıflatacağını ve küresel tedarik zincirini olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Ticaret Savaşlarının Başlangıcı

ABD, Donald Trump döneminde, Çin ile ticaret açığını ve Pekin yönetiminin sanayi teşvik politikalarını gerekçe göstererek, 2018 yılında Çin'den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine ek gümrük tarifeleri uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Çin'in karşılık vermesiyle birlikte, uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan bir süreçte, iki ülkenin yüz milyarlarca dolarlık dış ticaret alışverişi için tarifeleri karşılıklı olarak artırmasına yol açtı.

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