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Çin Ekonomisinde İç Talep Zayıflığı Devam Ediyor

Kasım ayındaki tüketim artışı yavaşladı. İç talep zayıflığı ve gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş, ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:55
Çin Ekonomisinde İç Talep Zayıflığı Devam Ediyor

Çin ekonomisinde kasım ayında tüketimdeki artış, önceki aya göre yavaşlama gösterirken, iç talepteki zayıflığın etkileri hissedilmeye devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Kasım 2024 ve yılın ilk 11 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarını içeren veri setini açıkladı.

Tüketim ölçüsü olarak kabul edilen perakende satışlar, kasımda yıllık %3 artarak, ekimdeki %4,8'lik yükselişin altında kaldı. Ekimdeki ekonomik canlandırma tedbirlerinin etkisiyle iç talepteki artış, Şubat’tan beri en yüksek seviyede gerçekleşmişti. Ancak kasım verileri, tüketimdeki artış hızının yavaşladığını ve iç talepteki zayıflığın yanı sıra gayrimenkul yatırımlarındaki devam eden düşüşün ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkilerinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Sanayi Üretimi Artışını Sürdürüyor

Yıllık cirosu 20 milyon yuan (yaklaşık 2,75 milyon dolar) ve üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, kasımda yıllık bazda %5,4 artış göstererek, ekimdaki %5,3'lük artışın ivmesini korumuş oldu. Ancak, altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını kapsayan sabit sermaye yatırımları, 11 ayda yıllık %3,3 artarak, ilk 10 ayda görülen %3,4 artış oranının gerisinde kaldı.

Gayrimenkul Yatırımlarındaki Düşüş Sürüyor

Çin'de gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma, son 3 yıldır ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri olmayı sürdürüyor. Gayrimenkul yatırımları, 2024'ün 11 ayında %10,4 gerileyerek, 10 ayda %10,3'lük düşüş hızını da artırmış oldu.

İşsizlik Artıyor

İşsizlik oranı ise, Ekim ayındaki %5 seviyesinden kasımda %5,1'e yükseldi. Çin ekonomisi, yılın ilk 9 ayında %4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonundaki %5 civarında büyüme hedefinin altında performans sergiledi.

Çin'deki yerel yönetimlerin borç sorunları, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve fiyat artışlarındaki deflasyon eğilimi gibi süregelen problemler ekonomik büyümeyi zayıflatmaya devam ediyor.

Ekonomik Canlanma Adımları

Hükümet ve ekonomi yönetimi, yıllık büyüme hedefinin gerisinde kalan büyümeyi canlandırmak için son aylarda bazı tedbirler açıkladı. Çin Merkez Bankası (PBoC), Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, düşüşteki gayrimenkul sektörünü canlandırma, yerel yönetimlerin borç sorunlarını çözme ve tüketici güvenini artırma amacıyla çeşitli politika adımlarını duyurdu. Ayrıca, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, bu ayki toplantısında hükümete, 2025 yılı itibarıyla daha aktif bütçe ve gevşek para politikası izleme çağrısında bulundu.

Merkezi hükümetin Ekonomik Çalışma Konferansı'nda ise, 2025'te iç talebin geliştirilmesi için bütçe açığı oranının artırılması ve yatırımların sürdürülmesi için iç borçlanmanın artırılması gerekliliği vurgulandı.

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