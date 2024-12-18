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Çin Hava Yolu Taşımacılığı 2024'te 700 Milyon Yolcu Barajını Aştı

Çin, 2024'te hava yolu yolcu sayısını 700 milyon 480 bine çıkararak yeni bir rekora imza attı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:36
Çin Hava Yolu Taşımacılığı 2024'te 700 Milyon Yolcu Barajını Aştı

Çin Hava Yolu Taşımacılığında Yeni Rekor

Çin'de hava yolu taşımacılığı, 2024'te 700 milyon yolcu barajını aşarak rekor kırdı. Çin Sivil Havacılık İdaresinin (CAAC) verilerine göre, 15 Aralık itibarıyla ülkede hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 700 milyon 480 bine ulaştı.

Tarihi Yolcu Sayısı

Bu, hava yolu yolcu taşımacılığının ilk kez 700 milyon barajını aşması anlamına geliyor. Toplam 700 milyon yolcunun 640 milyonu iç hat uçuşlarında, 60 milyonu ise dış hatlarda seyahat etti. İç hatlarda yolcu sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 14 artış gösterirken, dış hatlardaki artış % 130 seviyesine ulaştı.

Doluluk Oranları ve Geçmiş Veriler

Uçuşlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 83'ü aşmış durumda ve bu, Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 seviyesini yakaladı. Önceki yıl, yani 2023'te ise Çin havayolu şirketleri toplamda 640 milyon yolcu taşımıştı.

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