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Çin'in Döviz Rezervleri Ocak'ta 3.2 Trilyon Doları Aştı

Çin'in döviz rezervleri ocakta 3.209 trilyon dolara ulaştı, bir önceki aya göre 6.7 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:28
Çin'in Döviz Rezervleri Ocak'ta 3.2 Trilyon Doları Aştı

Çin'in Döviz Rezervleri Ocak 2023'te 3.2 Trilyon Doları Aştı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ocak ayı itibarıyla ülkenin döviz rezervi varlıklarının 3 trilyon 209 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bu, bir önceki yıla göre 6,7 milyar dolarlık bir artış anlamına gelmektedir.

Yüzde 0,21'lik Artış

Yapılan açıklamada, döviz rezervlerindeki artışın Aralık 2024 dönemine göre yüzde 0,21’lik bir artış gösterdiği belirtiliyor. Ocak sonunda kaydedilen toplam değer, 3 trilyon 209 milyar dolar civarında seyretti.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Ocak ayında, ABD doları endeksinin düşmesi ve küresel finansal varlıkların fiyatlarının yükselmesi, döviz rezervlerinde bu artışa katkı sağladı. Açıklamada, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Öte yandan, Çin'in döviz rezervleri son 14 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

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