Çin Liderliği 2025 İçin Aktif Bütçe ve Gevşek Para Politikası Çağrısı Yaptı

Çin Liderliğinden Ekonomik İyileşme İçin Yeni Politika Çağrısı

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında, 2025 yılı için ekonomik stratejiler üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2025'te daha aktif bütçe ve gevşek para politikasının izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Yeni Ekonomi Stratejileri Öne Çıkıyor

24 üyeden oluşan Siyasi Büro, ekonomi politikalarının araçlarının geliştirilmesi ve konjonktüre karşı yenilikçi düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, farklı politikaların koordinasyonu ile makro düzenlemelerin daha etkili hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Siyasi Bureau, 2024'te ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılacağı öngörüsünde bulunarak, 2025'te tüketimin teşvik edilmesi, yatırımların etkinliğinin artırılması ve iç talebin her alanda genişletilmesi gereğine dikkat çekti.

Ekonomik Terimlerde Değişim

Analistler, önceden ihtiyatlı olarak tanımlanan para politikası tarifinin, ilk kez 2009'da küresel mali kriz sırasında kullanılan "orta düzeyde gevşek" ifadesi ile değiştiğine dikkat çekti. Ayrıca, 2001'den bu yana "daha etkin" bütçe politikasının belirtilmiş olması, politika değişimlerinin habercisi olabileceğini gösteriyor.

Çin Ekonomisinde Düşen İvme

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in büyümesine olumsuz etkilerde bulunmaya devam ediyor. Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin hedef aldığı yüzde 5 civarındaki büyüme hedefinin altında bir performans sergiledi.