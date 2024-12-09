DOLAR
34,81 -0,08%
EURO
36,83 -0,07%
ALTIN
2.972,43 -0,9%
BITCOIN
3.444.249,81 0,86%

Çin Liderliği 2025 İçin Aktif Bütçe ve Gevşek Para Politikası Çağrısı Yaptı

Çin liderliği, 2025'te aktif bütçe ve gevşek para politikası uygulanmasını öngördü. Ekonomik hedefler ve iç talep vurgulanıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:19
Çin Liderliği 2025 İçin Aktif Bütçe ve Gevşek Para Politikası Çağrısı Yaptı

Çin Liderliğinden Ekonomik İyileşme İçin Yeni Politika Çağrısı

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında, 2025 yılı için ekonomik stratejiler üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2025'te daha aktif bütçe ve gevşek para politikasının izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Yeni Ekonomi Stratejileri Öne Çıkıyor

24 üyeden oluşan Siyasi Büro, ekonomi politikalarının araçlarının geliştirilmesi ve konjonktüre karşı yenilikçi düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, farklı politikaların koordinasyonu ile makro düzenlemelerin daha etkili hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Siyasi Bureau, 2024'te ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılacağı öngörüsünde bulunarak, 2025'te tüketimin teşvik edilmesi, yatırımların etkinliğinin artırılması ve iç talebin her alanda genişletilmesi gereğine dikkat çekti.

Ekonomik Terimlerde Değişim

Analistler, önceden ihtiyatlı olarak tanımlanan para politikası tarifinin, ilk kez 2009'da küresel mali kriz sırasında kullanılan "orta düzeyde gevşek" ifadesi ile değiştiğine dikkat çekti. Ayrıca, 2001'den bu yana "daha etkin" bütçe politikasının belirtilmiş olması, politika değişimlerinin habercisi olabileceğini gösteriyor.

Çin Ekonomisinde Düşen İvme

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in büyümesine olumsuz etkilerde bulunmaya devam ediyor. Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin hedef aldığı yüzde 5 civarındaki büyüme hedefinin altında bir performans sergiledi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin Liderliği 2025 İçin Aktif Bütçe ve Gevşek Para Politikası Çağrısı Yaptı
2
EPDK'den Ön Lisans İddialarına Yanıt: Şeffaf Süreç Vurgusu
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesini TBMM'de Sunarak Suriye'deki Durumu Değerlendirdi
4
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Umman Ekonomi Toplantısında Destek Vurgusu Yaptı
5
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Fon Büyüklüğü 1,15 Trilyon Liraya Ulaştı
6
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı
7
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 500 Araç İddialarına Yalanlama

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!