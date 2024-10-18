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Çin Merkez Bankası'ndan Ekonomiye Güçlü Destek Açıklaması

Çin Merkez Bankası, ekonomik büyüme hedeflerinin altında kalsa da güçlü makro destek politikalarının sürdürüleceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:20
Çin Merkez Bankası'ndan Ekonomiye Güçlü Destek Açıklaması

Çin Merkez Bankası'ndan Ekonomiye Güçlü Destek Vurgusu

Bu sabah açıklanan çeyrek büyüme rakamlarının hükümetin hedefinin altında kalmasına rağmen, Çin Merkez Bankası (PBoC), "ekonomiye güçlü makro destek" mesajı vererek piyasalara olumlu bir etki sağladı.

Başkan Pan Gongşıng'dan Açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, Pekin'de düzenlenen Finans Caddesi Forumu'nda bankanın büyümeyi teşvik etme hedeflerine yönelik düzenlemelerine değindi. Pan, mevcut ekonomik durum nedeniyle güçlü makro destek politikalarının uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

“Merkezi hükümetin aşamalı canlandırma politikaları paketini uygulama kararı, ekonomiyi ve beklentileri istikrara kavuşturma, tüketimi teşvik etme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor, piyasalar da buna pozitif tepki veriyor.” dedi.

Piyasalarda Olumlu Reaksiyon

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %4,6 artış göstermişti. Ancak, yılın ilk üç çeyreğinde elde edilen %4,8'lik büyüme, hükümetin %5 civarında öngördüğü hedefin altında kalınca kuşkuları artırmıştı.

Bölgesel piyasalarda ise, Pan'ın güçlü makro destek vurgusunun ardından Hong Kong borsasının Hang Seng endeksi %3,7, Şanghay bileşik endeksi ise %2,9 değer kazandı.

Zorunlu Karşılık Oranlarında İndirim Planları

PBoC, kredi veren kuruluşların, kredi olarak verdikleri miktarlara karşılık seçtiği zorunlu karşılık oranlarını %25 ila %50 baz puan düşürmeyi planladığını açıkladı. Daha önce de 50 baz puanlık indirimler gerçekleştiren bankanın, 2022 ve 2023 yıllarında da benzer düzenlemelere gittiği biliniyor.

Pan Gongşıng, 24 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, ters repo faizinde indirim yapıldığını ve zorunlu karşılık oranlarının azaltılması sürecinin devam edeceğini duyurmuştu. Ek olarak, faiz oranlarının piyasa likiditesine bağlı olarak yıl içerisinde 25 ila 50 baz puan daha indirilebileceğini ifade etti.

Bütün bu adımlar, Çin ekonomisine yönelik güveni artırma ve piyasalardaki likiditeyi artırma hedefini taşımaktadır.

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