Çin ve Güney Kore Menşeli Elyaf ve Çelik Ürünlerine Damping Soruşturması Başlatıldı

Çin ve Güney Kore Menşeli Ürünlere Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli akrilik elyaf ve Çin ile Güney Kore menşeli yassı çelik ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldığını duyurdu. Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle yürürlüğe girdi.

Akrilik Elyaf Üzerine İnceleme

İlk tebliğe göre, yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde Çin menşeli akrilik elyaf ürününün, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, yapılan inceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delillerin toplandığı tespit edilmiş ve İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla akrilik elyaf için damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Yassı Çelikte Damping Şüphesi

İkinci tebliğe göre ise, yapılan başvuru üzerine Çin ve Güney Kore menşeli soğuk haddelenmiş yassı çelik (tavlanmamış olanlar hariç), galvaniz kaplanmış yassı çelik ve boyalı yassı çelik ürünlerinin de yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirilmiştir. Yürütülen incelemeler sonucunda, bu ürünler için de yeterli bilgi, belge ve delillerin olduğu anlaşılmış ve damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu gelişmeler, hem yerli üreticilerin korunması hem de uluslararası ticaretteki dengenin sağlanması adına önem taşımaktadır.