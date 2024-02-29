Citroen sıfır otomobilde gemileri yaktı! Bu modeline öyle bir indirim yaptı ki: Utanmasa bedava satacak!

Fransız otomotiv devi Citroen, şubat ayının sonuna kadar devam edecek özel bir kampanya ile araç almak isteyenlere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu kampanya kapsamında, birçok Citroen modelinde indirimli fiyatlar ve düşük faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Citroen'in elektrikli modeli Ami, 150 Bin TL'ye kadar olan kredi için 15 ay süreyle %0 faiz fırsatı ile dikkat çekiyor. Bu avantajlı kampanya, elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere büyük bir ekonomik destek sağlıyor.





Citroen C3 modeli, 200 Bin TL'ye kadar olan kredi için 12 ay süreyle %0,99 faiz veya 150 Bin TL'ye kadar olan kredi için 12 ay süreyle %0 faiz seçenekleri sunuyor. C3 Aircross modelinde ise 250 Bin TL'ye kadar olan kredi için benzer avantajlar mevcut.

Ë-C4 ve Elektrikli Ë-C4 X modellerinde 300 Bin TL'ye varan kredi için 12 ay süreyle %0 faiz kampanyası dikkat çekiyor. Bu kampanya, çevre dostu elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyen sürücülere özel bir avantaj sunuyor.

Geniş Model Yelpazesiyle Citroën Fırsatları:

Citroen C4, C4 X, C5 Aircross ve Berlingo Kombi modellerinde de çeşitli kredi seçenekleri mevcut. Özellikle C4 modelinde 250 Bin TL'ye kadar olan kredi için 12 ay süreyle %0,99 faiz veya 185 Bin TL'ye kadar olan kredi için 12 ay süreyle %0 faiz fırsatları ilgi çekiyor.

Citroen'in bu özel kampanyasıyla birlikte, şubat ayının sonuna kadar araç almak isteyenler hem uygun fiyatlarla hem de düşük faizli kredi seçenekleriyle avantajlı bir alışveriş yapma şansına sahipler. Bu fırsatları kaçırmamak için Citroen bayileriyle iletişime geçebilir ve araç modelleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.