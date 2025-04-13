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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomi Değerlendirmesi: Belirsizlik En Büyük Tehlike

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya ekonomisindeki belirsizliklerin üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomi Değerlendirmesi: Belirsizlik En Büyük Tehlike

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya ekonomisi açısından en büyük sorunun belirsizlik olduğunu belirtti.

Belirsizliğin Zararları

Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, "Bu belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması, müzakerelerin etkili bir şekilde yapılarak sonuçlandırılması dünya ekonomisi adına çok kıymetli. Bugün içinden geçtiğimiz süreç, henüz bu belirsizliklerin ortadan kalktığı bir süreç değil" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Foruma katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA muhabirine, diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını, forum boyunca küresel sorunların ele alındığını, ülke liderlerince ikili, üçlü görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Foruma katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA muhabirine, diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını, forum boyunca küresel sorunların ele alındığını, ülke liderlerince ikili, üçlü görüşmelerin yapıldığını söyledi.

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