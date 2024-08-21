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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Zenginlere Vergi Affı İddialarına Cevap

Yılmaz, son vergi paketi hakkında 'zenginlere vergi affı' iddialarını yalanladı ve hükümetin adil vergi politikası izlediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Zenginlere Vergi Affı İddialarına Cevap

Cevdet Yılmaz'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son günlerde gündeme gelen "zenginlere vergi affı" iddialarını yalanladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vergi paketinin yasalaşma sürecinin tamamen şeffaf olduğunu söyledi.

Vergi Paketi Süreci

Yılmaz, Meclis'ten geçen son vergi paketinin, çeşitli aşamalardan geçerek öneri haline getirildiğini ve Meclis'in onayıyla yasalaştığını belirtti. "Bu süreçlerde 'zenginlere vergi affı' hiçbir aşamada gündeme gelmemiştir." dedi.

Hükümetin Vergi Politikası

Yılmaz, Cumhurbaşkanı’nın vergi politikası tercihinin, geniş kesimlerden yana olduğunu ve yüksek gelirli kesimlerden daha fazla vergi alınacağını ifade etti. Bu noktada, hükümetin izlediği politikanın her zaman şeffaf olacağını vurguladı.

Sahte Bilgilere Dikkat

Yılmaz, medya ve sosyal medyadaki temelsiz spekülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini, hükümetin resmi belgeleriyle ve yetkililerle politikalarını açıkça ifade ettiğini belirtti.

Son Söz

Son olarak, Yılmaz, aziz milletin Cumhurbaşkanını ve bu tür yalanları yayanları iyi tanıdığını ifade etti.

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