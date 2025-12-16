BUÜ ile otomotiv lastik üreticisi arasında üniversite‑sanayi işbirliği

BUÜ ve otomotiv lastik üreticisi arasında üniversite‑sanayi işbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), sanayi ile akademiyi buluşturma hedefi doğrultusunda otomotiv sektöründe kalıplanmış lastik imalatı yapan bir firma ile kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladı.

Hedef odaklı işbirliği yaklaşımı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, araştırma üniversitelerinin sadece yayınlarla değil, proje ve ulusal-uluslararası işbirlikleriyle de yarıştığını belirtti. BUÜ’nün uluslararası işbirliği ve üniversite‑sanayi alanlarında öne çıktığını vurgulayan Kırıştıoğlu, Ankara ve İstanbul’daki üniversitelerle çalışan Bursa’daki firmaların bölgedeki üniversitelere yönlendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Ayrıca genel ziyaretler yerine hedef odaklı, çift taraflı fayda sağlayan etkileşimlerin tercih edildiğini kaydetti.

Firma perspektifi: Yapay zeka ve yazılım ihtiyacı

Otomotiv sektöründe kalıplanmış lastik üreten firmanın yönetim kurulu üyeleri Ferah Özkan ve Kamil Özkan, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ile tanışmanın ve Yıldız’ın üniversiteye katkı konusundaki kararlılığının işbirliğine başlamalarında etkili olduğunu ifade etti. Özkanlar, iş süreçlerini yapay zeka ve gelişen yazılımlarla desteklemenin zorunlu hale geldiğini ve bu mücadelenin tek başına verilemeyeceğini, BUÜ’nün güçlü bir ortak olduğunu düşündüklerini belirtti.

AR‑GE, staj ve proje odaklı adımlar

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, protokolün AR‑GE işbirliğinin yanı sıra gerektiğinde staj desteği sağlayarak öğrencilerin sanayiyle buluşmasını temin edeceğini söyledi. Akpınar, yönetim ve öğretim kadrosuyla yakın zamanda firmayı ziyaret etmeyi planladıklarını ve bu ziyaretlerin proje odaklı ikili işbirliğini artıracağını ifade etti. Protokol için emeği geçenlere teşekkür ederek, firmayla daha yoğun ortaklık hedeflediklerini dile getirdi.

