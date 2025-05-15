Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan ziyaretinde Taşkent Teknopark'ta düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuştu. Yılmaz, şu anda Özbekistan'da 1900'e yakın Türkiye'den firmanın bulunduğunu ve bu firmaların yaptığı yatırımın toplam tutarının 5,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu yatırımların binlerce kişiye istihdam sağladığını, ihracat gerçekleştirdiğini ve kamu maliyesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Kardeşlik Bağları ve İşbirliği Vurgusu

Yılmaz, Türkiye ve Özbekistan arasındaki tarihsel ve kültürel bağların modern dünyada kardeşlik köprüleri oluşturduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in dostluk ilişkilerinin rolüne dikkat çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Fırsatları

8. Karma Ekonomik Komisyon Dönem Toplantası'nın başarıyla tamamlandığını bildiren Yılmaz, özel sektörün desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak karşılıklı ticaret hacminin artırılması hedefini dile getirdi. Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişletileceğini de ekledi. Ayrıca, Türkiye ve Özbekistan'daki uluslararası fuarlara karşılıklı katılımın sağlanarak özel sektör ürünlerinin daha iyi tanıtılmasına imkan sunulacağını belirtti.

Yeni Projeler ve Özelleştirme Programı

Yılmaz, Özbekistan'da yürütülen inşaat projeleri için Türk firmaların davet edilmesini beklediklerini, ve Türkiye'nin geçmişteki özelleştirme deneyimlerinden faydalanarak rekabetçi bir yapı oluşturmanın önemine değindi.

Turizm ve Sağlık Alanında İşbirliği

Özbekistan'ın turizm potansiyelini ve sağlık alanındaki işbirliğini önemseyen Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaretin şu anda 3 milyar dolar seviyelerinde olduğunu ve bu rakamın potansiyelin altında kaldığını ifade etti. Hedefin 5 milyar dolara çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Vurgusu

Yılmaz, şirketlere dijital dönüşüm ve yapay zeka konularında daha fazla önem vermeleri çağrısında bulunarak, bu alanların gelecekteki ekonomiler açısından kritik olduğunu belirtti.

Toplantı öncesinde, Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile birlikte Taşkent Teknopark'ı ziyaret ederek burada imalat alanlarını inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan ziyareti kapsamında, Taşkent Teknopark'ta düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan ziyareti kapsamında, Taşkent Teknopark'ta düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.