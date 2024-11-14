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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, COP29'da İki Önemli Panel Düzenledi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, COP29'da iki panel ile iklim finansmanında uluslararası işbirliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:20
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, COP29'da İki Önemli Panel Düzenledi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) iki önemli panel düzenledi.

Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, panellerden ilki "İslami Sürdürülebilir Finanstan Faydalanmak: Dönüşüm, Düzenleme ve Uluslararası İşbirliği" başlığı altında toplanarak, Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Bu panelde, öne çıkan konuşmacılar arasında Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi Üyesi Prof. Mohamad Akram Laldin, İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Zamir Iqbal, London Stock Exchange Group İslami Finans Başkanı Mustafa Adil ve İslami Finansal Hizmetler Kurulu Genel Sekreteri Dr. Ghiath Shabsigh yer aldı. Panelde iklim değişikliği ve sürdürülebilir finansman konularında değerli görüşler paylaşıldı.

Diğer yandan, "İklim Yatırımı: Vaatler, Yaklaşımlar ve Bölgesel Zorluklar" başlıklı ikinci panelin moderatörlüğü, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Sürdürülebilirlik Danışmanı Volkan Özdurmuş tarafından yapıldı.

Bu panelde ise SOCAR Başkan Yardımcısı Afqan Isayev, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Bloomberg New Energy Finance Genel Müdürü Jon Moore, Küresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Uzmanı Carolina San Martin ve Impax Asset Management Asya Pasifik Sürdürülebilirlik Birim Başkanı Nana Li gibi önemli isimler yer aldı. Dinleyiciler tarafından büyük ilgi gören bu panel, iklim yatırımları konusundaki mevcut zorlukları ve fırsatları detaylandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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