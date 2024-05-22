Dacia fiyatları düşürdükçe düşürdü! O modelini sadece 512 bin TL'ye satışa çıkardı

Dacia o modelinde fiyatları düşürdü! Bu fiyatlar bir daha gelmez! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DACIA ARAÇ KAMPANYASI BAŞLADI

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar markaların düzenlediği kampanyaları da yakından takip ediyor. Dacia markasından yapılan son duyurulara göre Duster model için büyük bir ÖTV indirimi başladı. ÖTV muafiyetiyle birlikte Dacia Duster model 512 bin TL'ye satışa çıkacak! Dacia SUV kategorisinde yer alan Duster model geniş iç hacmi ve kullanıcılara sunduğu yüksek performansla dikkatleri üstüne çekiyor. Modelin donanım paketlerine göre ÖTV indirimli fiyatları şu şekilde olacak;





Essential TCe 90 bg (Benzin, Manuel): 999 CC motor hacmi ve 90 HP güç ile 512,778 TL.

Expression ECO-G 100 bg (Benzin/LPG, Manuel): 999 CC ve 100 HP ile 654,389 TL.

Essential Blue dCi 115 bg 4x2 (Dizel, Manuel): 1461 CC ve 115 HP ile 621,111 TL.

Essential TCe 150 bg EDC (Benzin, Otomatik): 1332 CC ve 150 HP ile 672,778 TL.

Journey TCe 150 bg EDC (Benzin, Otomatik): 1332 CC ve 150 HP ile 730,556 TL.