Hacıoğlu Madencilik Kongo’da 1 Milyar Dolarlık Yatırım İçin Mutabakat İmzaladı

Hacıoğlu Madencilik Kongo’da 1 milyar dolarlık yatırım için Mutabakat Protokolü imzaladı

Hacıoğlu Madencilik, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Tshuapa Eyaletinde altyapı, enerji ve içme suyu alanlarını kapsayan geniş çaplı yatırımlar için Mutabakat Protokolü (MoU) imzalandığını duyurdu.

Protokol ve İmzalar

İstanbul’da imzalanan protokole; Tshuapa Eyaleti Valisi Yamba Itoko Armand, APCSC Genel Müdür Yardımcısı Elie Tshinguli Kanama ile Hacıoğlu Grubu adına Yasin Hacıoğlu ve Koçak Grubu adına İsmail M. Koçak imza koydu. Protokol, Tshuapa’da çok sektörlü ve entegre bir kalkınma modelini hedefliyor.

Projeler ve yatırım büyüklüğü

Mutabakat kapsamında öngörülen projeler arasında Boende Havaalanı’nın uluslararası havalimanına dönüştürülmesi, Bokungu ve Ikela’da yeni havalimanları inşası; Boende, Bokungu, Ikela, Djolu, Befale ve Monkoto bölgelerinde güneş enerjisine dayalı fotovoltaik santrallerin kurulması ve altı bölgede içme suyu temini ve su altyapı projeleri bulunuyor.

Anlaşmalara göre, üç havalimanı projesi ile bağlantılı enerji ve altyapı yatırımlarının toplam bedeli yaklaşık 309,8 milyon dolar olarak belirlendi. Altı bölgede gerçekleştirilecek güneş enerjisi santralleri ve içme suyu altyapı projelerinin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 701,6 milyon dolar olarak açıklandı. Böylece Tshuapa Eyaleti için planlanan projelerin toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar doların üzerine çıktı.

Hacıoğlu: Türkiye-Afrika ilişkileri stratejik bir düzleme oturuyor

Hacıoğlu Madencilik CEO’su Yasin Hacıoğlu, protokole ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Türkiye ile Afrika arasındaki ilişki, giderek daha stratejik bir düzleme oturuyor. Biz aramızdaki dostluğun, yalnızca sözde kalmadığını; ticarete, yatırıma, istihdama ve ortak refaha dönüştüğünü sahada görüyoruz. Tshuapa’da atılan bu adım da bunun çok net bir örneğidir. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tshuapa Eyaleti Hükümeti’ne, APCSC’ye ve sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Türkiye-Afrika dostluğunun daha da güçleneceğine; bunun ticarete ve yatırıma daha fazla yansıyacağına yürekten inanıyorum".

