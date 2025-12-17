DOLAR
Balıkesir’de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 687 bin 172’ye Ulaştı

TÜİK verilerine göre Balıkesir’de kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 687 bin 172’ye yükseldi; Türkiye genelinde kasımda 187 bin 172 taşıt kaydedildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:31
Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 687 bin 172’ye yükseldi

TÜİK verilerine göre, Balıkesir’de kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 687 bin 172 oldu. Türkiye genelinde ise kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 187 bin 172 olarak kaydedildi.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımında yüzde 52,4 ile otomobil ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 29,9 ile motosiklet, yüzde 12,8 ile kamyonet, yüzde 2,1 ile traktör, yüzde 1,6 ile kamyon, yüzde 0,6 ile minibüs, yüzde 0,4 ile otobüs ve yüzde 0,2 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kayıtlarda aylık değişim

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre toplamda yüzde 2,6 arttı.

Detaylarda artış gösteren gruplar: özel amaçlı taşıtta yüzde 209,6, kamyonette yüzde 14,8, otomobilde yüzde 9,6, traktörde yüzde 3,6 ve otobüste yüzde 0,5. Azalış görülen gruplar ise motosiklette yüzde 10,9, minibüste yüzde 10,4 ve kamyonda yüzde 8,5 oldu.

