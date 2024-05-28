Daha önce verilmemişti! 2024 yılında bir ilk

21 Mayıs’a dek, evde bakım ücretleri, yaşlılık ve engellilik maaşları gibi sosyal ve ekonomik yardımlar ile aile destek paketleri ödenirken, bu yardımların devamında çeşitli sosyal yardım programları hakkında araştırmalar sürüyor. Destek ödemeleri yapıldıkça, bakanlığın web sitesi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurular yayımlanıyor. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesi sunulacak ek destekler konusunda kamuoyunun merakı devam ediyor.





BAYRAM YAKLAŞIRKEN AİLE BAKANLIĞI’NDAN DESTEK ÖDEMELERİ

Mayıs ayında yapılan sosyal yardım ödemelerinin ardından, vatandaşlar Kurban Bayramı öncesinde ek yardımların olup olmayacağını merak ediyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde birçok yardımın ödeme tarihlerini öne çekmişti.

Bu bağlamda, evde bakım maaşları, yaşlı ve engelli aylıkları gibi sosyal ve ekonomik destekler, nisan ayında erken ödenmişti. 16 Haziran’da kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde de benzer yardımların yapılıp yapılmayacağı gündemde.

Bakanlık genellikle sosyal yardımları ayın ortasında dağıttığı için, 10-20 Haziran tarihleri arasında bu yardımların yapılması mümkün. Ancak, Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin daha erken yapılması kararlaştırılırsa, haziran ayının başlarında bakanlığın web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyurularla halk bilgilendirilecektir.

2024 TEMMUZ SOSYAL YARDIM ZAMMI

Kurban Bayramı’na doğru, sosyal yardım alan vatandaşlar destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını dikkatle takip ediyorlar. Ayrıca, sosyal yardımlardaki artışlar mayıs ayının başından itibaren gündemin en çok konuşulan konuları arasında.

Ocak ayında, geçen yılın son altı ayındaki enflasyon oranına göre yapılan zamla, destek ödemeleri yaklaşık %50 arttı. Temmuz ayında ise, yılın ilk yarısındaki enflasyon verilerine göre maaşlarda bir artış bekleniyor. Memur maaş zammı netleştikten sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, destek ödemelerindeki artışlar hakkında kamuoyunu aydınlatacak.





2024 SOSYAL YARDIM ZAM BEKLENTİSİ

Sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam oranı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat, ocak, şubat, mart ve nisan aylarının enflasyon verilerine dayanarak yapılan hesaplamalar, yılın ilk dört ayı için enflasyon farkının %18,70 olarak belirlendiğini gösteriyor. Mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamlarıyla bu oranın artması öngörülüyor.

Haziran ayı enflasyon verilerinin temmuz ayının başında açıklanmasının ardından, sosyal yardımlarda %20 ile %25 arasında bir artış bekleniyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, zam miktarı netleştiğinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.