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Dardanel, 100 Milyon Hissesi İçin Yatırımcıyla Görüşmelere Başladı

Dardanel, borsa dışı satışla 100 milyon hissesini yurt dışındaki yatırımcıya satmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:17
Dardanel, 100 Milyon Hissesi İçin Yatırımcıyla Görüşmelere Başladı

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'den Önemli Gelişme

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ, borsada işlem görmeyen 100 milyon adet hissesinin yurt dışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşuna borsa dışı işlemle satılması konusunda görüşmelere başladığını açıkladı. Şirketin bu adımı, yatırımcıların ilgisini çekecek bir fırsat yaratmayı hedefliyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yapılan Duyuru

Dardanel, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yaptığı açıklamada, şirketin hakim ortağı olan Niyazi Önen Holding AŞ'nin yönetim kurulu kararı aldığını belirtti. Şirketin 28 Kasım 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, şirketin sahip olduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ hisse senetlerinin yüzde 68,60'ına sahip olduğu belirtilirken, borsada işlem görmeyen 100 milyon hisseye ilişkin satış görüşmelerinin başlatılması kararı alındı.

Açıklamada, bu hisselerin şirket sermayesinin yüzde 17,06şirket sermayesinin yüzde 51,5'lik kısmının hala Dardanel tarafından tutulacağını belirtti. Görüşmelerin Osman Niyazi Önen veya Aşkın Kurultak’a yetki verilerek yürütüleceği de vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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